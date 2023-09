Jutros će biti saslušan predsjednik Opštine Nikšić Marko Kovačević kojeg terete za krivično djelo “povreda ugleda Crne Gore”.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

On je došao u prisustvu advokata Save Kostić, a ispred Osnovnog suda okupila se grupa građana u znak podrške Kovačeviću.

Početkom mjeseca tužilaštvo je uvažilo zahtjev Kovačevićevog advokata Save Kostića da saslušanje bude odloženo za danas.

Povod za podnošenje krivične prijave je položaj srednjeg prsta Kovačevićeve ruke tokom intoniranja himne prilikom obilježavanja 13 godina rada Dnevnog centra. Kovačević je tada demantovao da je imao bilo kakvu skrivenu namjeru da pokaže nepoštovanje prema državnoj himni i da je sumnjiv samo zbog toga što je Srbin i što se zna kakav ima stav prema stihovima Sekule Drljevića. Tada je izjavu dao u policiji, a osnovno državno tužilaštvo je protiv Kovačevića podnijelo krivičnu prijavu, javljaju Vijesti.

Kovačević je 4. avgusta odbio da da izjavu uz obrazloženje da će to uraditi uz prisustvo advokata jer je želio, kako je tada kazao, “da struka bude prisutna i da sa svoje strane zabilježi kako se i na koji način odvijao proces i to konstatuje za neke buduće udžbenike istorije, i to istorije beščašća sistema u Crnoj Gori“.