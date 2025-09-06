Okolnosti pod kojima je do nezgode došlo, biće poznate nakon uviđaja.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

U saobraćajnoj nezgodi koja se danas u poslijepodnevnim časovima dogodila na magitralnom putu Bar – Sutomore, u naselju Šušanj, povrijeđen je državljanin Kosova, prenosi Bar Info.

Kako prenosi taj medij, do udesa je došlo usljed kontakta dva automobila. Automobilom marke ‘Audi A3’, barskih registarskih oznaka, upravljala je Podgoričanka K. G. (21), dok je za volanom ‘Daimler Chrysler’-a, ulcinjskih registarskih tablica, bio državljanin Kosova A. Z. (35).

“Njegov sunarodnik, koji se nalazio na mjestu suvozača je zbog zadobijenih povreda transportovan na medicinsko zbrinjavanje u Opštoj bolnici Bar”, saopšteno je Radio Baru i Bar Infu iz policije.

Okolnosti pod kojima je do nezgode došlo, biće poznate nakon uviđaja.