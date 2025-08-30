Svi učesnici nezgode su zbog zadobijenih povreda od strane Hitne meducinske pomoći transportovani u bolnicu u Kotoru.

Izvor: MONDO/Anto Baković

U udesu koji se jutros tri i po sata iza ponoći na Jadranskoj magistrali u mjestu Rafailovići četiri osobe su povrijeđene i zatim transportovane u kotorski Klinički centar, prenose Vijesti.

Kako saznaju Vijesti, došlo je do čeonog sudara "bmw-a" i "golfa". Automobilom "bmw" upravljao je V. M. (27) iz Kotora sa kojim se u vozilu nalazila M. L. (26) iz Hrvatske. K. D. (23) iz Srbije upravljao je golfom, a sa njim u vozilu se nalazio Đ.B. (40).

Svi učesnici nezgode su zbog zadobijenih povreda od strane Hitne meducinske pomoći transportovani u bolnicu u Kotoru.

Nezvanično, do saobraćajne nezgode je došlo kada je V.M. iz za sada neutvrđenih razloga, vozilom prešao u suprotnu saobraćajnu traku, koja je namijenjena za odvijanje saobraćaja u suprotnom smjeru i na taj način ostvario kontakt sa vozilom kojim je upravljao K. B. pri čemu dolazi do čeonog sudara.

Saobraćaj je bio u prekidu do 05.10 casova.

Ekipa za uviđaj Odjeljenja bebjednosti Budva izvršila je uviđaj po ovlašćenju ODT u Kotoru, pišu Vijesti.