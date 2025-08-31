Do saobraćajne nezgode je došlo na način što je teretno motorno vozilo usljed neprilagođene brzine kretanja ostvarilo kontakt sa dva putnička motorna vozila koja su se kretala iz suprotnog smjera a kojim su upravljali M.R. i D.P.

Policijski službenici Regionalnog centra bezbjednosti „Sjever“ – Odjeljenja bezbjednosti Bijelo Polje su juče, 30.08.2025. godine, lišili slobode P.B (43), državljanina Poljske, jer je istog dana, nepridržavajući se saobraćajnih propisa, u mjestu Dobrakovo, izazvao sabraćajnu nezgodu ubkojoj je teško povrijeđen drugi učesnik u saobraćaju kojem potom nije pružio pomoć a na što je

bio zakonom obavezan.

Do saobraćajne nezgode je došlo na način što je teretno motorno vozilo, kojim je upravljao P.B, krećući se iz pravca Prijepolja prema Bijelom Polju, oko 13.00 časova u mjestu Dobrakovo, usljed neprilagođene brzine kretanja ostvarilo kontakt sa dva putnička motorna vozila koja su se kretala iz suprotnog smjera a kojim su upravljali M.R. i D.P.

Vozač jednog putničkog motornog vozila, M.R, je u ovoj saobraćajnoj nezgodi zadobio teške tjelesne povrede, dok je suvozač u ovom vozilu E.R. zadobila lake tjelesne povrede. Nakon izazvane saobraćajne nezgode P.B. nije zaustavio vozilo kojim je upravljao, već se udaljio sa lica mjesta, te stoga nije pružio pomoć teško povrijeđenom licu. On je ubrzo lišen slobode,

Povrijeđenima M.R. i E.R. je pružena ljekarska pomoć u Opštoj bolnici u Bijelom Polju. M.R, je hospitalizovan, dok je E.R. otpuštena na kućno liječenje, P.B. je uz krivičnu prijavu, priveden državnom tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom

Polju, zbog sumnje da je počinio krivično djelo teška djela protiv bezbjednosti javnog saobraćaja u vezi sa krivičnim djelima ugrožavanje javnog saobraćaja i nepružanje pomoći licu povrijeđenom u saobraćajnoj nezgodi.

Koristimo priliku da još jednom uputimo apel učesnicima u saobraćaju na poštovanje saobraćajnih propisa i važnost upravljanja vozilom shodno zakonskim ograničenjima i stanju na putevima, kako bismo preventivno djelovali na nastanak saobraćajnih nezgoda i teške posljedice koje nezgode mogu uzrokovati.