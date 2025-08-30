Jedna osoba zadobila je teže, a druga lakše tjelesne povrede.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Dvije osobe povrijeđene su u saobraćajnoj nezgodi koja se danas oko 13 sati dogodila u blizini graničnog prelaza Dobrakovo, prenose Vijesti iz Bijelog Polja.

Jedna osoba zadobila je teže, a druga lakše tjelesne povrede.

Prema nezvaničnim informacijama tog portala, u nesreći su učestvovala tri vozila – kamion poljskih registarskih oznaka kojim je upravljao B.P. (43), kao i dva putnička automobila, jedan sa SJ, a drugi sa KG registarskim tablicama.

Taj medij prenosi da je vozač kamiona B.P. uhapšen zbog izazivanja nezgode.

Zbog uviđaja, kojim je rukovodio nadležni tužilac uz prisustvo vještaka saobraćajne struke, saobraćaj je bio u prekidu od 13 do 17 sati.