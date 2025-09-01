U vozilu koje koristi osumnjičeni pronađena su dva pištolja sa izbrušenim fabričkim brojevima, veća količina municije, kao i oko 300 grama bijele praškaste materije za koju postoji osnovana sumnja da je riječ o opojnoj drogi kokainu.

Izvor: Uprava policije Crne Gore

Pripadnici Uprave policije sproveli su danas opsežnu akciju na teritoriji glavnog grada, tokom koje je po nalogu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici, uhapšen Stefan Đolović, kako saznaju mediji.

“S.Đ. je lociran i uhapšen na trećoj lokaciji – u tzv. „štek“ stanu, gdje su policijski službenici izvršili konačnu intervenciju. Uhapšeni se tereti za nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija, za što je zaprijećena kazna zatvora do 10 godina, kao i za neovlašćenu proizvodnju, držanje i stavljanje u promet opojnih droga. Kompletna operacija sprovedena je u koordinaciji sa nadležnim tužiocem, a kako ističu iz policije, riječ je o planskim i ciljno usmjerenim aktivnostima koje će se nastaviti i u narednom periodu”, saopšteno je iz policije.

Više informacija o ovom slučaju očekuje se nakon dodatnih vještačenja i daljih postupaka tužilaštva.