U saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila na magistralnom putu Bar – Podgorica, na Virpazaru, povrijeđen je U.R. (32) iz Pančeva

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

On se nalazio na mjestu suvozača u automobilu marke “Audi A4”, kojim je upravljao njegov sugrađanin N.K. (32), prenosi Bar Info.

“Do nezgode je došlo usljed kontakta “Audija A4′ i “Mercedesa” kojeg je vozila Ruskinja M.M. (30), sa mjestom prebivališta u Podgorici. U.R, koji je bio suvozač u ‘Audiju A4’ je zbog zadobijenih povreda, upućen na medicinsko zbrinjavanje u Opštoj bolnici Bar”, saopšteno je Radio Baru i Bar Infu iz policije.

Okolnosti pod kojima je do udesa došlo, biće poznate nakon izviđaja, prenosi Bar Info.

Zbog saobraćajne nezgode formirane su kilometarske kolone automobila.