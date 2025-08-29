"Do nezgode je došlo u trenutku kada pravca Bijelog Polja prema Dobrakovu započeli radnje preticanja

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Saputnica na motociklu M.B, zadobila je lakše povrede danas oko 13 časova u saobraćajnoj nezgodi na magistralnom putu Bijelo Polje - Dobrakovo u mjestu Pokrajci, dok su M.B. koji je upravljao motociklom, i vozač "škode" K.S. prošli bez povreda, prenose Vijesti.

Uviđaj na licu mjesta uz ovlašćene službenike OB Bijelo Polje obavio je državni tužilac Danilo Mrdak.

"Do nezgode je došlo u trenutku kada pravca Bijelog Polja prema Dobrakovu započeli radnje preticanja", saznaju "Vijesti" iz ODT-a.