Osumnjičeni prijetili, tukli žrtve i lomili stvari.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici odredilo je zadržavanje do 72 sata za četiri osobe zbog postojanja osnovane sumnje da su počinile krivično djelo nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici, prenosi CdM.

Kako je saopšteno, D.Z. je osumnjičen da je u porodičnom domu lako tjelesno povrijedilo svoju suprugu I.Z, u prisustvu maloljetne kćerke, gađajući je predmetima i udarajući pesnicama u glavu.

Zadržavanje je određeno i A.L, koja je, kako se sumnja, prijetila svojoj majci nožem i lomila stvari po kući.

Još jedan slučaj registrovan je u Tuzima, gdje je osumnjičeni Z.Đ. navodno fizički nasrnuo na svoju sestru. On je, prema navodima tužilaštva, udario sestru u predjelu lica, oborio je na pod i hvatao za vrat i glavu onemogućavajući joj disanje.

Potom joj je, kako se sumnja, nanio povrede nožem u predjelu ruke, prijeteći da će zaklati njenu djecu.

Tužilaštvo je zadržalo i D.V, koji je osumnjičen da je od oca tražio 200 eura, a nakon što mu on nije dao novac, počelo da lomi stvari po stanu i baca ih kroz prozor. Prema istim navodima, isti scenario ponovio je i popodne, kada mu otac ponovo nije dao traženi novac, piše CdM.