Prilikom pretresa vozila u posebno izrađenom bunkeru pronađeno je 15 pvc pakovanja sa sadržajem materije za koju se sumnja da je opojna droga marihuana ukupne mase 16.5 kilograma.
Policijski službenici Regionalnog centra granične policije Sjever su juče na graničnom prelazu Dračenovac kontrolisali vozilo nikšićkih registarskih oznaka i lice koje je njime upravljalo - E.T. (30).
U saradnji sa policijskim službenicima Odsjeka za borbu protiv prekograničnog kriminala, policijski službenici Stanice granične policije Rožaje su inicirali i u komunikaciji sa Višim državnim tužilaštvom u Bijelom Polju pribavili naredbu Višeg suda u Bijelom Polju, te izvršili pretres ovoga vozila.
Prilikom pretresa vozila u posebno izrađenom bunkeru pronađeno je 15 pvc pakovanja sa sadržajem materije za koju se sumnja da je opojna droga marihuana ukupne mase 16.5 kilograma.
Sa svim činjenicama i preduzetim radnjama je upoznat tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju po čijem je nalogu E.T. lišen slobode zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nevlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.
Službenici Uprave policije nastavljaju intenzivno odlučnu borbu protiv svih oblika kriminala, a u odnosu na to u primarnom fokusu je očuvanje i podizanje nivo bezbjednosti državne granice, sprečavanje svih nezakonitosti i suzbijanje prekograničnog kriminala, javili su iz Uprave policije.