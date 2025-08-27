Prilikom pretresa vozila u posebno izrađenom bunkeru pronađeno je 15 pvc pakovanja sa sadržajem materije za koju se sumnja da je opojna droga marihuana ukupne mase 16.5 kilograma.

Izvor: Mondo - Marija Vukčević

Policijski službenici Regionalnog centra granične policije Sjever su juče na graničnom prelazu Dračenovac kontrolisali vozilo nikšićkih registarskih oznaka i lice koje je njime upravljalo - E.T. (30).

U saradnji sa policijskim službenicima Odsjeka za borbu protiv prekograničnog kriminala, policijski službenici Stanice granične policije Rožaje su inicirali i u komunikaciji sa Višim državnim tužilaštvom u Bijelom Polju pribavili naredbu Višeg suda u Bijelom Polju, te izvršili pretres ovoga vozila.

Prilikom pretresa vozila u posebno izrađenom bunkeru pronađeno je 15 pvc pakovanja sa sadržajem materije za koju se sumnja da je opojna droga marihuana ukupne mase 16.5 kilograma.

Sa svim činjenicama i preduzetim radnjama je upoznat tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju po čijem je nalogu E.T. lišen slobode zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nevlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

Službenici Uprave policije nastavljaju intenzivno odlučnu borbu protiv svih oblika kriminala, a u odnosu na to u primarnom fokusu je očuvanje i podizanje nivo bezbjednosti državne granice, sprečavanje svih nezakonitosti i suzbijanje prekograničnog kriminala, javili su iz Uprave policije.