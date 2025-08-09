Novosadska policija zaplijenila je 60 kilograma marihuane i uhapsila državljanina Crne Gore koji se sumnjiči za neovlašćenu proizvodnja i prodaju droge, saopštio je MUP Srbije

Izvor: Kurir/Nenad Kostić

Uhapšen je državljanin Crne Gore H. Š. (1970), a novosadska kriminalistička policija našla je marihuanu u prtljažniku automobila osumnjičenog koji je zaustavljen u okolini Beograda, na auto-putu prema Nišu.

Uhapšenom je određeno zadržavanje do 48 sati i uz krivičnu prijavu će biti priveden višem javnom tužiocu u Beogradu, prenosi N1.