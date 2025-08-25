Sudija za istragu kotorskog Osnovnog suda Špiro Pavićević odredio je mjeru zabrane napuštanja mjesta stanovanja u trajanju do dva mjeseca za Budvane Nenada Parezanovića (39) i Nikolu Marovića (63).

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

To je Vijestima potvrdio portparol Osnovnog suda, sudija Veljko Bulatović.

Policija je prije dva dana uhapsila Parezanovića i Marovića zbog nanošenja tjelesnih povreda i ugrožavanja sigurnosti.

Podsjećamo, budvanski policajci su 19. avgusta, postupali po prijavama više osoba da je došlo do tuče kod svetionika na Jazu.

“Na lice mjesta su upućene policijske patrole i vozilo Hitne pomoći Budva. Izlaskom na lice mjesta zatečena su dva ženska lica – B.M. i K.M. koje su imale povrede po tijelu i glavi. Nakon ukazane pomoći od strane službenika HMP Budva iste su transportovane u Kliničko-bolnički Centar Kotor radi daljeg medicinskog zbrinjavanja. Istog dana je u prostorijama Odjeljenja bezbjednosti Budva prikupljeno obavještenje na okolnosti događaja od lica N.P. (39) iz Budve koji je putem telefona policijskim službenicima prijavio da je fizički napadnut od strane porodice M. Od lica B.M. (61) i K.M. (33) su 20.8.2025. godine, u službenim prostorijama prikupljena obavještenja u odnosu na predmetni događaj, a iste su policijskim službenicima dostavile ljekarske izvještaje nakon obavljenih pregleda”, piše u saopštenju UP.

Iz UP su kazali da je nakon prikupljenih obavještenja od svjedoka i očevidaca događaja, kao i pomenutih osoba, sa događajem upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru koji je saopštio da će se naknadno izjasniti o kvalifikaciji djela.

“Policijski službenici su došli do saznanja da je juče, blizu 12.00 časova došlo do verbalnog i fizičkog sukoba između lica N.M. (63) i N.P. (39), u ograđenom privatnom prostoru iza kuće N.M. Ovom prilikom su oba lica zadobila lake tjelesne povrede konstatovane u ljekarskim izvještajima. Nakon sprovedene kriminalističke obrade te prikupljenih obavještenja od više lica kao i samih aktera događaja – N.M. i N.P, o svemu je povratno obaviješten državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru, koji je naložio da se oba lica liše slobode. Lišen je slobode N.P. zbog sumnje da je počinio krivično djelo laka tjelesna povreda, na štetu lica N.M. Zbog sumnje da je počinio krivično djelo laka tjelesna povreda i krivično djelo ugrožavanje sigurnosti na štetu N.P. lišen je slobode i N.M”, kazali su iz UP.