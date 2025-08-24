Jedna od povrijeđenih u slučaju sukoba Nenada Parezanovića (39) i Nikole Marovića (63), Kristina Marović (33) saopštila je da joj Parezanović već godinama prijeti, i upitala zašto se u javnosti manipuliše da nasilnik ispadne žrtva.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

“Nenad Parezanović već godinama prijeti da će da me siluje, ubije, otkine glavu itd., čak ni nakon napada na ćerku i ženu Nikole Marovića nije stao, nego je njegov brat objavio sliku”, navela je Marović.

Kako je dodala, dva dana nakon, desio se dobro isplaniran napad na njenog oca.

“Spremna šipka i gomila laži kako ga moj otac juri, ako moj otac (čovjek koji je jako bolestan) juri njegovu ženu i njega, kako ga nema na snimku kuda se kreće Nenad i žena koja je potrčala punih metar i po, a ne bježala cijelim putem? Zašto se u javnosti manipuliše da nasilnik ispadne žrtva”, naglasila je.

Podsjetimo, policija je u Budvi, po nalogu tužioca iz Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru, uhapsila Nenada Parezanovića (39) i Nikolu Marovića (63), zbog više krivičnih djela, uključujući nanošenje lakih tjelesnih povreda i ugrožavanje sigurnosti.

Kako je saopšteno iz Uprave policije, događaj se vezuje za 19. avgust, kada je kod svetionika na Jazu došlo do tuče u kojoj su povrijeđene dvije žene, Branka Marović (61) i Kristina Marović (33).