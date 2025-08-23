Cetinjanin Aco Martinović je 1. januara ove godine duže od 30 minuta sijao smrt po Cetinju i tokom krvavog pira usmrtio 13 sugrađana, među kojima i dvoje djece.

Izvor: Uprava policije Crne Gore

Policija je dobila prijavu nakon pucnjave na prvoj lokaciji, ali je masovni ubica uspio da izvrši brutalni zločin na još četiri mjesta. Iako je krvavi pir trajao duže od pola sata, Unutrašnja kontrola MUP- a utvrdila je da u postupanju policajaca nema elemenata za pokretanje postupka za povredu službene dužnosti. Ostalo je još da Osnovno državno tužilaštvo na Cetinju utvrdi da li u postupanju policajaca ima elemenata krivične odgovornosti. Iz te institucije potvrđeno nam je da su formirali predmet i da preduzimaju radnje kako bi utvrdili jesu li policajci prekršili zakon prilikom preduzimanja službenih aktivnosti za vrijeme masakra na Cetinju, kako prenosi "Dan".

"U ovom tužilaštvu formiran je predmet povodom izvještaja Ministarstva unutrašnjih poslova – Odjeljenja za unutrašnju kontrolu policije 19 br. 074/25-31860/1 od 20.6.2025. godine, sačinjenog povodom kontrole postupanja policije i preduzetih mjera i radnji policijskih službenika u vezi sa tragičnim događajem 1.1.2025.godine u Cetinju, u kojem je smrtno stradalo 13 lica, dok su tri lica zadobila tjelesne povrede nanijete projektilom iz vatrenog oružja. Dakle, formiran je predmet povodom konkretnog događaja, pri čemu ukazujemo da, radi zaštite interesa krivičnog postupka, ovo državno tužilaštvo u ovoj fazi postupka ne saopštava informacije o preduzetim radnjama postupajućeg tužioca u konkretnom predmetu – saopšteno je "Danu" iz cetinjskog tužilaštva.

"Dan" je ranije objavio da je Odjeljenje za unutrašnju kontrolu policije okončalo postupak unutrašnje kontrole zakonitosti postupanja policijskih službenika koja je vršena povodom predmetnog slučaja. Konstatovano je da u postupku unutrašnje kontrole nijesu utvrđeni dokazi koji bi ukazivali na neprofesionalno ili nezakonito postupanje policijskih službenika u vršenju policijskih poslova i primjeni policijskih ovlašćenja u predmetnom događaju.

Na osnovu spisa koji su proslijeđeni tužilaštvu, a u cilju eventualnog utvrđivanja krivične odgovornosti, ispitaće se postupanje ne samo službenika Odjeljenja bezbjednosti Cetinje, već i njihovih kolega koje su kritične noći upućene na ispomoć.

"I pored činjenice da u postupku unutrašnje kontrole nijesu utvrđeni dokazi o nezakonitom ili neprofesionalnom postupanju policijskih službenika u predmetnom slučaju sa aspekta nadležnosti Odjeljenja za unutrašnju kontrolu policije, sagledavajući ukupnost činjenica i težinu izvršenog krivičnog djela, kao i da je predmetni događaj uznemirio širu javnost, Izvještaj o izvršenim provjerama, sa spisima predmeta, upućen je Osnovnom državnom tužilaštvu Cetinje, na konačnu ocjenu i odlučivanje da li u radnjama policijskih službenika Odjeljenja bezbjednosti Cetinje, prije svega, kao i drugih radno angažovanih policijskih službenika Uprave policije, ima elemenata krivičnog djela za koje se goni po službenoj dužnosti", saopštili su nam ranije iz MUP-a, kako prenosi "Dan".