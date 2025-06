To tužilaštvo je donijelo odluku u predmetu formiranom povodom tog tragičnog događaja.

Više državno tužilaštvo u Podgorici utvrdilo je da ne postoji osnov sumnje ili bilo kakva indicija da je bilo koja druga osoba na bilo koji način doprinijela tragičnom događaju na Cetinju 1. januara, kada je Aco Martinović usmrtio 13 osoba, a potom počinio samoubistvo.

Takođe, utvrđeno je da nema osnova za pokretanje krivičnog postupka protiv Martinovića, s obzirom na to da je, nakon što je usmrtio 13 osoba na pet različitih lokacija, počinio samoubistvo.

"U predmetu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici, koji je formiran povodom događaja na Cetinju od 01.01.2025. godine, kojom prilikom je lišeno života trinaest lica, od kojih dvoje djece, tokom izviđaja utvrđeno je da su navedena lica lišena života ispaljivanjem projektila iz vatrenog oružja – pištolja od strane lica A.M, koji je nakon toga ispalio projektil u glavu, u namjeri da izvrši samoubistvo, nakon čega je podlegao povredama. Tokom izviđaja preduzete su brojne radnje u cilju potpunog rasvetljavanja predmetnog događaja i utvrđeno je da nema osnova za pokretanje krivičnog postupka u odnosu na lice A.M, koje je lišilo života trinaest osoba, građana Cetinja, s obzirom na to da je, nakon što je lišio života trinaest lica na pet različitih lokacija, isti počinio samoubistvo. Takođe, ocjenom prikupljenih dokaza utvrđeno je da ne postoji osnov sumnje ili bilo kakva indicija da je bilo koje drugo lice na bilo koji način doprinijelo ovom tragičnom događaju", piše u saopštenju.