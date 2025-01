Završena je obdukcija Martinovića koji je izvršio masakr na Cetinju.

Izvor: Uprava policije Crne Gore

Aco Martinović, višestruki ubica sa Cetinja, 1. januara je izvršio masovno ubistvo i usmrtio 13 osoba, među kojima je i dvoje maloljetne dece. Crna Gora, ali i javnost širom regiona je duboko uznemirena ovim zločinom, a vršilac dužnosti Uprave policije Crne Gore Lazar Šćepanović je otkrio šta je otkriveno obdukcijom Martinovića.

Aco Martinović je prema riječima Lazara Šćepanovića kobnog dana popio više od 20 čaša pelinkovca, te je u momentu kada je izvršio samoubistvo imao 0.4 promila alkohola u krvi i u urinu, dok je u momentu krvavog pira imao mnogo više.

"Nakon detaljne informacije od vještaka, količina alkohola u organizmu kod ubice u vrijeme izvršenja krivičnog dijela bila je znatno veća. Rekao mi je da javno mogu da kažem da se kretala od 0.74 do 1.34 grama po kilogramu (promila) u krvi. Upravo, to stanje od 17.21 sati kad je započeo izvršenje masovnog ubistva, do 23.33, protok pet sati, vrijeme isparavanja, apsorbovanja alkohola i trežnjenja, bio je pokretan, bježao je", naveo je Šćepanović za Vijesti, a na pitanje kada je masakr počeo i kada ga je Martinović završio, v.d. Uprave policije Crne Gore je rekao da je sve počelo u 17.21, dok je poslednja aktivnost ubice bila 36 minuta kasnije, tačnije u 17.57.

Rekao je i da je ubica iz kafane izašao oko 17.09 ili 17.10 i da se tada odvozi na nepoznatu lokaciju.

"Sumnjamo da je došao do kuće, a razlog sumnje baziramo na način što je ostavljen trag iz šporeta, koji nije bio u stanju grijanja, gdje su ispala dva, tri komada municije, i da je izvukao ispod rerne municiju koju je koristio u izvršenju krivičnog dijela", istakao je Šćepanović.

Podsjetimo, Aco Martinović je 1. januara sa prijateljima, porodicom i kumovima sjedio u jednoj kafani na Cetinju, kada je najpre došlo do verbalnog, a onda i fizičkog okršaja. Bijesan je otišao kući, uzeo oružje, vratio se u kafanu gde je i započeo svoj krvavi pir, koji je nastavio dalje po Cetinju. Usmrtio je odmah 12 osoba, četiri je teško ranio, a prije nekoliko dana je ranama podlegao Dejan Kokotović, te postao 13. žrtva Martinovića. Među ubijenima je dvoje male djece, rođena sestra Aca Martinovića, kao i njegova brata od strica.

(Vijesti/MONDO/J.D.)