Izvor: Facebook/Gradska luka BUDVA

Stečajna uprava Vektre Montenegro oglasila je prodaju dijela imovine u Budvi, uključujući stambene zgrade, stanove i poslovne prostore, po početnoj cijeni od 6,9 miliona eura, a ponude se primaju do 1. septembra u Privrednom sudu.

Na prodaju su ponuđene stambene zgrade, stanovi i poslovni prostori.

Prodaja će se obaviti prikupljanjem pisanih ponuda na adresu Privrednog suda, koje moraju stići najkasnije do 1. septembra do 13 sati. Otvaranje je zakazano za dan kasnije u 11 sati u prostorijama Privrednog suda.

Pravo da učestvuju na javnom nadmetanju imaju sva preduzeća i pojedinci koji po važećim propisima Crne Gore imaju pravo kupovine nepokretnosti i koji blagovremeno dostave odgovarajuću ponudu i uplate predviđeni depozit, piše Investitor.me.

Ponuđači su dužni da uplate depozit u iznosu od pet odsto od iznosa početne cijene. Stečajni upravnik donijeće odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača najkasnije u roku od osam dana od održavanja javnog otvaranja ponuda.

Imovina dužnika, koja je predmet prodaje, može se razgledati svakog radnog dana za vrijeme trajanja oglasa, od devet do 14 sati, uz prethodnu najavu stečajnom upravniku.

Stečaj u Vektri Montenegro otvoren je početkom 2021. godine na zahtjev NLB Interfinanz banke.