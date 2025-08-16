Ona je kontrolisala rad turističke agencije, vlasništvo Ivančevića, te zapisnički konstatovala nepravilnosti koje je utvrdila.

Izvor: Unsplash

Kako prenose "Vijesti", turistička inspektorka Ivana Mašković podnijela je krivičnu prijavu podgoričkom Centru bezbjednosti protiv člana Odbora za turizam Privredne komore Crne Gore (PKCG) Dragana Purka Ivančevića zbog verbalnog napada koji se juče dogodio u prostorijama turističke agencije u Budvi.

To je Vijestima nezvanično potvrđeno u policiji.

Ona je kontrolisala rad turističke agencije, vlasništvo Ivančevića, te zapisnički konstatovala nepravilnosti koje je utvrdila.

Prethodno je inspektorka kontrolisala rad još nekoliko turističkih agencija i drugih privrednih subjekata u Budvi, kako prenose "Vijesti".

Mašković je i odbornica koalicije "Za budućnost Podgorice- grad svih nas" u Skupštini Glavnog grada.