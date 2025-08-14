"Obraćamo vam se Urgencijom za postupanje, odnosno za izlaženje na lice mjesta i pokretanje i vršenje inspekcijskog nadzora na lokalitetu u zaleđu plaže Jaz", navodi se u dopisu Komunalnoj inspekciji.

Izvor: MONDO/Ksenija Milović

Mještani okupljeni oko dvije nevladine organizacije "Jaz - Mrčevo polje" i "Jaz plaža" uputili su ultimatum Opštini Budva da će, ukoliko do 1. septembra ne bude sa njihove đedovine u zaleđu plaže Jaz uklonjeni karting staza, šatori, auto kamperi, improvizovani parking, kao i ostali nelegalni objekti, te konačno ne bude uveden komunalni red, zabraniti korišćenje sportskih terena.

Iz te dvije nevladine organizacije uputili su dopis predsjedniku Opštine Nikoli Jovanoviću, upozoravajući da su se više puta obraćali Komunalnoj inspekciji da reaguje.

"Obavještavamo vas da smo još jednom zahtijevali od Komunalne inspekcije opštine Budva da izađe na lice mjesta i izvrši inspekcijski nadzor na lokalitetu zaleđa plaže Jaz, kako bi došlo do komunalnog uređenja navedenog lokaliteta. Naime, radi se o uklanjanju privremenih objekata-kartinga, šatora, kanapom oivičenih parkinga i drugih. Cijenimo da ste u mogućnosti da nam oko tih problema pomognete te vas molimo da se uključite u rješavanje”, piše u dopisu u koji su "Vijesti" imali uvid, a koji potpisuju predsjednik NVO "Jaz-Mrčevo polje" Ilija Bućin i ovlašćena predstavnica NVO "Jaz Plaža" Branka Marović.

Bućin i Marović su prethodno uputili urgenciju Komunalnoj inspekciji zahtijevajući da neselektivno reaguju i uvedu komunalni red. Urgenciju su uz dopis dostavili i prvom čovjeku grada.

Na označenom lokalitetu su, kako se ističe, postavljene auto-kamper prikolice i drugi privremeni objekti - šatori, kao i oivičen kanapom prostor za parkiranje.

"Takođe, molimo vas da postupite po rješenju donijetom 14. juna 2024. godine kojim je naređeno uklanjanje kartinga na Jazu subjektu nadzora Sportska organizacija “Karting klub F1 CG” iz Budve. O svim navedenim problemima komunalnog uređenja zaleđa plaže Jaz smo vas više puta obavještavali i zahtijevali vaše postupanje, te smatramo da je krajnje vrijeme da dođe do rješavanja istih. U saznanju smo da komunalne službe rade selektivno, odnosno da je prethodnih dana došlo do uklanjanja određenih rampi na ovom lokalitetu, iako to nije prioritetan problem za rješavanje cjelokupne situacije na Jazu. Dakle, pozivamo nadležnu Komunalnu inspekciju da izađe na lice mjesta i preduzme sve aktivnosti iz svoje nadležnosti na uklanjanju svih privremenih objekata sa predmetne lokacije", zaključuje se u urgenciji.

Krajem prošle godine mještani su takođe zatražili da se uklone svi nelegalno postavljeni privremeni objekti, insistirajući da to bude karting staza sa ugostiteljskim objektom.

Iz tih NVO su tada podsjetili da je Program privremenih lokacija istekao krajem 2023. godine, te da novi usvojen, a da starim programom na zemljištu u zaleđu plaže Jaz nije bila predviđena karting staza kao privremena lokacija.

Početkom aprila prošle godine nevladine organizacije "Jaz - Mrčevo polje" i "Jaz plaža", koje okupljaju oko 600 vlasnika zemlje u zaleđu Jaza, takođe uputile su urgentan dopis budvanskoj Komunalnoj policiji i inspekciji, zahtijevajući da se hitno obavi inspekcijski nadzor.

Opština Budva je, uoči koncerta poznate svjetske rok grupe Rolingstonsi, u ljeto 2007. angažovala nekoliko kompanija da se izravna teren i napravi veliki koncertni prostor u zaleđu plaže Jaz. Već narednog ljeta, kompletan prostor je uređen, izgrađena su četiri fudbalska terena, koncertni plato je betoniran, a radovi su privedeni kraju pred megakoncert pop pjevačice Madone. Ova investicija, kako je tada pisalo u Planu investicija za 2009. godinu, koštala je Opštinu 4,8 milion eura.

Opština je potom godinama NVO "Jaz - Mrčevo polje" plaćala zakupninu na ime zemljišnog kompleksa u zaleđu Jaza, koji je obuhvatao i sportske terene.