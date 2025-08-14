Osumnjičenima određeno zadržavanje do 72 sata

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Budvanska policija uhapsila je nevjenčane supružnike, sroske državljane D. N.(39) i P. S. (40) iz Rume za koje se sumnja da su opljačkali stan u naselju Lazi, iz koga su odnijeli više hiljada eura, zlatni nakit, satove i ostale dragocjenosti.

To je “Vijestima” nezvanično potvrđeno u Upravi policije.

Njima se na teret stavlja krivično djelo teška krađa i uz krivičnu prijavu privedeni su kotorskom tužiocu, koji je nakon saslušanja odredio zadržvanje do 72 sata, nakon čega će biti privedeni sudiji za istragu.

Kako je "Vijestima" rečeno, njih dvoje su pod lažnim pasošima sa italijanskim imenima iznajmili rent a kar vozilo. U naselju Lazi upali su u stan kroz prozor kupatila na prizemlju manje zgrade, iskoristivši to što nikoga nije bilo. Izvršili su premetačinu i odnijeli novac, nakin, satove… Nakon što su izezeti snimci sa video nadzora obližnjih zgrada, policija je preko iznajmljenog automobila ušla u trag te potom uhapsila srpske državljane, prenose Vijesti.