Nakon lišenja slobode, lice će biti sprovedeno sudiji za istragu radi određivanja ekstradicionog pritvora, te slijedi dalja komunikacija između nadležnih organa Crne Gore i Republike Kazahstan u cilju njenog izručenja.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Službenici Odjeljenja bezbjednosti Bar su, preduzimajući mjere i radnje u ciljulociranja i lišavanja slobode međunarodno traženih lica, a postupajući podostavljenim operativnim informacijama NCB Interpola Podgorica, jutros u Baru lišilislobode kazahstansku državljanku Z.S. (34), za kojom je NCB Interpola Astana

raspisao crvenu međunarodnu potjernicu.

Z.S. se potražuje na osnovu naredbe Istražnog suda u Astani, radi obezbjeđenja njenog prisustva u krivičnom postupku koji se vodi zbog sumnje da je izvršila krivična djela:

- nezakonito sticanje, skladištenje, transport radi prodaje, prenos ili prodaja opojnih droga, prihotropnih supstanci, njihovih analoga;

-uobičajena upotreba opojnih droga, psihotropnih supstanci, njihovih analoga;

- stvaranje i rukovođenje organizovanom grupom, kriminalnom organizacijom kao i učešće u njima;

- davanje mita.

