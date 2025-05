Šef kavačkog klana Radoje Zvicer praktično je organizovao policijsku akciju hapšenja plaćenika škaljarske kriminalne grupe koji su, kako tvrdi, planirali ubistvo njegovog bliskog saradnika Slobodana Kašćelana...

Kako piše Kurir, policajcima kojima je doturao informacije naglašavao je da ga interesuje isključivo hapšenje Jovana Vukotića kao nalogodavca, a ne “boranije” oko njega...

Nepuna dva mjeseca pre nego što su iz tadašnjeg Specijalnog državnog tužilaštva Crne Gore (SDT) na čelu sa Milivojem Katnićem, slavodobitno pred novinarima objavili vijest o rasvjetljavanju tog zločina, Kotoranin na Skaju piše sa Petrom Lazovićem i Ljubom Milovićem i dogovara šta da rade u tom slučaju.

Tim policajcima on više puta podvlači da je primarni cilj lišenje slobode vođe škaljaraca, “pošto ga je nemoguće ubiti”, a ne ovi koje je poslao jer je bombaše, kako tvrdi, mogao i sam živ odrati...

Najprije im piše gdje je štek stan u kom će boraviti pripadnici škaljarskog klana, pa detaljno objašnjava i šta će kod njih zateći od oružja..., prenosi Kurir.

“Štek će biti u ovaj dio đe nije naseljen, znači onaj blok đe je bio stari stan, neki momak ima tamo da sve stvari sa najlonom kupi i nosi u štek... Pored motora i bombe imaće utoku i pancir”, navodi on pod nadimkom Born, tokom dopisivanja 11. decembra 2020. godine.

Milović, kao Oficir na Skaju, kaže da zna o kojoj zgradi je reč, pa konstatuje da bi valjalo da tamo imaju kamere, jer bi im to puno pomoglo u daljem policijskom radu na tom slučaju...

“Sad bi valjalo kamera da ima... Da vidimo ko sve ulazi izlazi... Kamera bi olakšala masu sjutra za obradu”, pojašnjava sada odbegli policajac.

Potom se u razgovor uključuje Junior - Lazović, koji pita da li Zvicer zna ko će od njih biti direktni izvršilac krivičnog djela:

“Ok, znači ulaze, nemaš ni dalje ko je mogući izvršioc”, piše tada neformalni vođa policijskog Odsjeka za posebnu operativnu podršku.

Milović se ubacuje pa kaže da Zvicer to i ne treba da zna, jer: “Pohapsićemo ih pa ćemo saznat”.

Born ih, međutim, obavještava da im je olakšao posao jer je već postavio kameru:

“Ja sam stavio kameru onu što sam vam slao slike, za preko dana je dobra, ući će preko daske kroz onaj stan i spuštaju se niže”, konstatuje Zvicer, piše Kurir.

On im potom govori da ih šalje Tuzo, kako nazivaju Emila Tuzovića pripadnika škaljarskog klana, koji u Ukrajini odgovara zbog pokušaja ubistva Zvicera, piše Kurir.

“Tuzo ih šalje uglavnom... Kaže smrad sve iz tel da brišu veoma je pažljiv... Ugasio je on sve kamere ima i 10 dana, on sve priča kao da su već pali... Nađi ko je Tuzu zet, to nije teško”, navodi Zvicer.

Lazović odgovara da pokušava, a onda im šef kavčana dijeli nove instrukcije: “Stojo, zet Tuzov, Šklempo (Jovan Vukotić) i ove bi’ ja dizao, Raja ne bi sad... Mršić, Miladin Dedović će biti logistika 100%... Moguće Dedović da će sklanjati te stvari”, podvlači Kotoranin.

Potom im otkriva da je šef škaljarskog klana Vukotić “uzeo novi telefon” i da će biti na telefonskoj grupi sa svojim podređenima...

“Posle djela im gasi tel”, poručuje Zvicer.

On potom velikim slovima piše da je jako bitno da se logističari uhvate i da kažu da ih je Vukotić poslao da prate Starog (Kašćelan)...

“To je najbitniji momenat, da se stisnu da ga uvale... Bez toga ne valja rabota, jer sam ja bombaše mog’o odrati žive... Štek i logistika vode do klempa”, navodi on.

Lazović, međutim, kaže da bi on sve pohapsio, ali da će videti kako će se stvari odvijati: “Ja bi diza’ sve, a vidjećemo šta će dat tužilac i šta može, bombaši treba da se otvaraju i da idemo za ostale”.

Zvicer mu ponavlja da im posao ne valja ako Vukotića ne uhapse:

“... Ali Šklempa i logistiku ako ne pokrijemo, onda reci tome tužiocu da su nas provalili, pa ću ja ove pospremiti, ništa mi ne trebaju da se čeliče u zatvor 4-5 g, samo radi Klempa ovo i radim jer ga je nemoguće ubiti”, navodi Zvicer, prenosi Kurir.

Jedan od šefova kavačkog klana Slobodan Kašćelan o planiranju napada na njega na Skaju je komentarisao gotovo tri mjeseca pre nego su uz tadašnjeg SDT-a saopštili da su sprečili njegovo ubistvo....

Krajem oktobra 2020. godine, Cetinjanin Nenad Neno Kaluđerović ga pita da li su škaljarci “počeli da ga rade”, a on odgovara da nisu jer još “sklapaju napravu”..., piše Kurir.

Specijalni tužioci Katnić, Saša Čađenović i tadašnji pomoćnik direktora policije Zoran Lazović održali su konferenciju za novinare 28. januara 2021. godine i tada saopštili da su sprečili Kašćelanovu, ali i likvidaciju Beograđana Veljka Belivuka i Marka Miljkovića.

Riječ je o “čuvenoj” pres konferenciji, sa koje je Lazović poručio da od tih osoba ne treba strahovati i praviti hajduke, jer su pod konstantnom prismotrom.

I Katnić i Čađenović i Lazović danas su optuženi za saradnju sa kavačkim kriminalnim klanom, a u tom dokumentu navodi se da je Lazović “u javnim i medijskim nastupima, obmanjivao javnost da su ta lica u Crnu Goru ušla na zahtjev policije Republike Srbije i da su prema njima Uprava policije Crne Gore i on kao starešina preduzimali policijske mjere i radnje, u skladu sa zakonom”.

Sa konferencije je rečeno i da su u srijedu 27. januara 2021. spriječili još jednu likvidaciju u Baru i da su zbog toga uhapšeni Dušan Ivanović, Momčilo Momo Milić i Hasan Turković, koji se sumnjiče da su krili eksploziv, koji nisu uspjeli da iskoriste u pokušaju Kašćelanove likvidacije 22. januara, pa su namjeravali da ga prebace do Bara, gdje je trebalo da usmrte člana kriminalne grupe bliske kavčanima, prenosi Kurir,

"Kečer" na Skaju i u optužnici

Born govori policajcima da je najpametnije da “pustimo logistiku dva dana na ulicu, da ih snimimo”:

"Da uzmete naloge za njih i u pet zora da otvore tel, tada im nema ko ugasiti, jer samo klempo ima njihove ID, a on će biti dignut... Šklempu kad se uzmu telefoni i otvore od logistike, jasno će biti da ih on navodi".

Milović kaže da je saglasan i da su telefoni u tom slučaju najbitniji.

“Telefoni su najbitnini i Šklemo da se digne, da ih ne pogasi... Samo da vidimo noćas hoće li ući u štek... I kečer da pokupi bazni saobraćaj”, piše Milović.

Zvicer pominje policijski “kečer” i pita da li je taj uređaj u Kotoru.

U optužnici Specijalnog državnog tužilaštva protiv policajca Lazovića, između ostalog, navodi se da je on 9. decembra 2020. godine obavijestio Zvicera o planiranim službenim aktivnostima Uprave policije koje su se odnosile na upotrebu tehničkog uređaja, tzv. “kečera” u Kotoru u odnosu na pripadnika suprotstavljene kriminalne organizacije Dedović Miladina: “A da mu je 10. februara iste godine, poslao fotografiju operativne informacije iz baze podataka Uprave policije za Nikolu Perušinovića iz Budve”.

