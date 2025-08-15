Osnovni sud u Ulcinju donio je presudu kojom je D.J. (20) iz Rožaja oglašen krivim zbog krivičnog djela laka tjelesna povreda i osuđen na kaznu zatvora od sedam mjeseci, saopšteno je iz tog suda.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Kako se navodi, D.J. je u naselju Donji Štoj oštećenog nožem ubo u leđa. Iz suda kažu da mu je nanio laku tjelesnu povredu u vidu ubodno – rezne rane u središnjem dijelu kičmenog predjela, prenosi CdM.

“Sud je prilikom odmjeravanja kazne cijenio sve okolnosti koje su od značaja na visinu kazne, pa je našao da će se ovako odmjerenom kaznom u dovoljnoj mjeri uticati na okrivljenog da ubuduće ne čini krivična djela, posebno ne ona protiv života i tijela. Ovako odmjerena kazna zatvora će uticati i na druge da ne čine krivična djela i izraziti jasnu društvenu osudu prema svakom vidu ovakvog ponašanja lica, na koji način će se u potpunosti ostvariti ciljevi kako specijalne, tako i generalne prevencije”, saopštili su iz Osnovnog suda u Ulcinju.

Protiv ove presude stranke imaju pravo na žalbu u roku od osam dana od dana prijema pisanog otpravka presude.