Osumnjičeni je priznao izvršenje krivičnog djela, prilikom saslušanja u Višem državnom tužilaštvu i izrazio žaljenje zbog svega što se desilo.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Tridesetdevetogodišnji Podgoričanin koji je sredinom maja ove godine, nakon svađe koja se dogodila u porodičnoj kući, u jednom prigradskom naselju, nožem usmrtio svog oca, nanoseći mu tešku povredu u predjelu grudnog koša kojoj je otac podlegao, priznao je izvršenje krivičnog djela, prilikom saslušanja u Višem državnom tužilaštvu i izrazio žaljenje zbog svega što se desilo.

Na predlog tužioca, njemu je 12. maja određen pritvor koji je produžen odlukom vanraspravnog vijeća Višeg suda. Apelacioni sud odbio je žalbu njegovog branioca i ovaj tridesetdevetogodišnji Podgoričanin u pritvoru će ostati do 12. avgusta. Pritvor mu je produžen zbog opasnosti od bjekstva i visine zaprijećene kazne, prenosi Dan.

Naredbom o sprovođenju istrage, osumnjičeni je 12. 05. 2025. godine, oko 16.30 časova, u Podgorici, u porodičnoj kući, ubio svog oca kako se to osnovano sumnja, nakon kraće verbalne rasprave. Tada je kuhinjskim nožem nasrnuo na njega i ubo ga u predjelu grudnog koša, nanoseći mu tom prilikom teške tjelesne povrede kojima je podlegao u Kliničkom centru.

Prilikom saslušanja kod tužioca, osumnjičeni je priznao izvršenje krivičnog djela koje mu se stavlja na teret. Ispričao je da se kritičnog dana nalazio u porodičnoj kući, gdje živi sa svojom majkom i ocem, dok na spratu kuće živi njegov brat sa ženom i dvoje maloljetne djece.

Njegov otac je, kako je kazao, šamarao njegovu majku i čupao je za kosu. Nakon toga su on i majka pošli da sjede na terasu, kada mu je ona rekla da pođe da skuva kafu i on je ušao u kuću. Po ulasku u kuhinju, tvrdi osumnjičeni, otac mu nije dao da skuva kafu, već je s njim počeo da se raspravlja. Otac mu je kazao da on kupuje hranu i kafu i da mu iz tog razloga ne dozvoljava da je skuva. U tom trenutku, dok je otac sjedio na dvosjedu kod prozora i s njim se svađao, on je uzeo jedan mali drveni nož sa zelenom drškom, prišao mu i tim nožem ga ubo, ali se osumnjičeni nije mogao sjetiti u kom predjelu tijela je ocu nanio povredu. Tvrdio je samo da nije imao namjeru da ga ubije.

Odmah nakon toga, kaže, izašao je napolje, a posle njega je napolje izašao i njegov otac i on je tada vidio da starac krvari i to na svojoj desnoj ruci. Odmah nakon toga, došli su majka i brat koji su pozvali Hitnu pomoć koja je brzo stigla i odveli su oca. Nedugo zatim stigli su i službenici policije, piše Dan.

Osumnjičeni je u svojoj izjavi kod tužioca, kazao da je odmah nakon toga nož s kojim je usmrtio oca ostavio u fioku i to prvu, a prije toga je nož oprao, iako, tvrdi on, na njemu nije bilo krvi ni prije pranja.