Izvor: Predsjednik Crne Gore

Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović razgovarao je danas na Cetinju sa porodicama onih čiji su životi ugašeni u dva masovna ubistva u Prijestonici u protekle tri godine, poručujući da bez rezerve podržava “Markov i Mašanov zakon”.

“Ovi tragični događaji su rane koje nikada neće biti zaliječene. Bol koju nose ove porodice neće prestati tokom vremena. Njihova istrajnost i hrabrost, da iz te boli traže promjenu, obavezuje svakoga ko ima odgovornost u ovoj zemlji. Zato bez rezerve podržavam “Markov i Mašanov zakon”, nastao iz sjećanja na sve koje su ovi ljudi izgubili, a iniciran upravo od strane porodice žrtava” istakao je Milatović.

“Markov i Mašanov zakon” traži da se oružje oduzima nasilnicima, da psihološke procjene budu obavezne prije izdavanja i produženja dozvola i da se spriječi da sistem još jednom zakaže, onako kako je zakazao već dva puta, navodi se u saopštenju Kabineta predsjednika države.

Milatović je ponovio da “Markov i Mašanov zakon” ima njegovu bezrezervnu podršku, kako bi bio usvojen u najkraćem mogućem roku.

“Na treću godišnjicu masakra u naselju Medovina, kada je život izgubilo 10 ljudi, među njima i dvoje djece, zahtijevam hitno usvajanje Markovog i Mašanovog zakona na prvom sljedećem zasijedanju Skupštine. Društvo koje ne uči iz svojih tragedija, osuđeno je da ih ponavlja. Dok sam predsjednik, neću dozvoliti da tišina institucija nadjača glas onih koji su izgubili sve”, zaključuje se u saopštenju Kabineta predsjednika države.