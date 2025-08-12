Na Cetinju, kod Lovćenske vile, danas u 15 sati biti održano okupljanje građana povodom obilježavanja tri godine od masakra u naselju Medovina.

Organizatori su pozvali sve građane da im se pridruže i u mimohodu odu do mjesta tragedije, gdje će zapaliti svijeće u znak sjećanja na žrtve, prenosi CdM.

Masakr u Medovini, koji se dogodio 12. avgusta 2022. godine, ostavio je dubok ožiljak na Cetinju i u cijeloj Crnoj Gori. Toga dana ugašeni su životi 10 nevinih ljudi, od kojih dva dječaka, a zajednica je, kako navode organizatori, izgubila i mir i povjerenje. Tri godine kasnije, porodice stradalih i dalje čekaju odgovore.

„Umjesto istine – servirane su nam laži i falsifikati. Umjesto pravde – dobili smo tišinu. Umjesto odgovornosti – ignorisanje i vrijeđanje onih koji ne pristaju da ćute“, poručuju iz organizacionog odbora, naglašavajući da ni politička ni moralna odgovornost za tragediju nijesu preuzete, piše CdM.

Posebno je istaknuta hrabrost majke i bake koja je u masakru izgubila ćerku Natašu i dva unuka, Marka i Mašana. Njena borba, kažu organizatori, postala je simbol otpora, snage i dostojanstva.

Okupljeni će se danas prisjetiti i drugih žrtava, uključujući tragediju od 1. januara ove godine kada je, podsjećaju, ubijeno trinaest nevinih ljudi.

„Naš bol je naš štit, a istina naše oružje. Nismo sami i nećemo stati“, poručili su.

Zahvalnost je upućena Udruženju pravnika Crne Gore, Neformalnom savezu slobodnih građana Crne Gore – STEGA, nevladinim organizacijama, Fakultetu za crnogorski jezik i književnost, kao i brojnim građanima koji pružaju podršku porodicama.

Organizatori su najavili da će na godišnjicu masakra, javno predstaviti zahtjeve porodica stradalih i građana Cetinja i Crne Gore, uz poruku da je cilj stvaranje društva u kojem će djeca bezbjedno odrastati, prenosi CdM.

„Za Marka. Za Mašana. Za sve nevine žrtve. Borićemo se istrajno da istina progovori, a pravda pobijedi“, zaključuje se u saopštenju.