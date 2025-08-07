Kćerka navodnog vođe kavačkog klana Radoja Zvicera, Iva Zvicer (18), lišena je slobode sinoć u kotorskom naselju Pržice.
Kako je saopšteno iz Uprave policije, I.Z. ona je vozila brzinom od 124 km/h na dijelu puta gdje je maksimalna dozvoljena brzina ograničena na 50 km/h.
Iva Zvicer kažnjena je na sudu novčanom kaznom od 175 evra, mjerom zabrane upravljanja vozilom B kategorije u trajanju od 60 dana i dva kaznena boda.