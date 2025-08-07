Saobraćajna@policijacgu#KOje u mjestu Pržice lišila slobode I.Z(18) koja je upravljala 124 km/h na dijelu puta gdje je maks.dozvoljena brzina ograničena na 50 km/h. Kažnjena je na sudu kaznom od 175 eura, mjerom zabrane upravljanja B kategorije 60 dana i 2 kaznena boda.