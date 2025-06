U budućnosti je planirano da blokada auto-puteva, brzih saobraćajnica, magistralnih, regionalnih ili lokalnih puteva i graničnih prelaza bude zabranjena i kažnjavana.

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić

Za nepoštovanje zakona predviđene su novčane kazne od 500 do 10.000 eura, za učesnike okupljanja od 500 do 2.000 eura, a za vođu od 1.000 do 2.000 eura.

Zabranjena je blokada auto-puteva, brzih saobraćajnica, magistralnih, regionalnih ili lokalnih puteva i graničnih prelaza, ako time oni koji protestuju onemogućavaju ili otežavaju odvijanje saobraćaja i kretanje ostalih građana.

Za one koji to ne budu poštovali predviđene su novčane kazne u iznosima od 500 do 10.000 eura.

To stoji u predloženim izmjenama i dopunama zakona o javnim okupljanjima i javnim priredbama koje su predložili poslanici vladajuće većine.

Aktuelni Zakon o javnim okupljanjima i javnim priredbama ne prepoznaje javne puteve i saobraćajnice kao prostor neprikladan za proteste.





Grupa građana Cetinja organizuje svakodnevne blokade puta prema Podgorici od početka februara, tražeći odgovornost nadležnih za dva masakra u prijestonici u kojima su ubijene 23 osobe.

Saopštili su i da je protest građana u Šavniku, odnosno blokada magistrale ka Žabljaku, prijavljena ukupno devet puta.





Kazne i za vođe protesta

U obrazloženju predloženih izmjena stoji da se zabranjuje onemogućavanje odvijanja saobraćaja i ograničavanje kretanja građana, ali i preciznije definiše pojam organizatora javnog okupljanja i pooštrava kazneni okvir.

“Novčana kazna za pravno lice kao organizatora okupljanja povećava se sa dosadašnjih od 500 do 5.000 eura na iznos od 5.000 do 10.000 eura, čime zakonodavac jasno iskazuje namjeru da utiče preventivno i represivno na neodgovorno ponašanje prilikom organizovanja javnih skupova. U član je uvedena nova tačka kojom se posebno sankcioniše održavanje javnih okupljanja na auto-putevima, magistralnim, regionalnim i lokalnim putevima, kao i na graničnim prelazima, ukoliko se time onemogućava ili otežava odvijanje saobraćaja, ugrožava bezbjednost ili ograničava kretanje građana, što predstavlja značajnu novinu u normativnom okviru saobraćajne i javne bezbjednosti”, stoji u obrazloženju budućeg propisa.

Pokušavali razgovorom da rješe

“Predstavnici Uprave policije na lokalnom nivou su u više navrata, u dijalogu sa organizatorima protesta (formalnim i neformalnim - kada skup nije zvanično prijavljen, odnosno kada se radilo o spontanom okupljanju), pokušali da postignu kompromisno rješenje kojim bi se omogućilo da uz alternativne mjere: blokada samo jedne saobraćajne trake, djelimična blokada puta, blokada saobraćajnice na drugoj lokaciji i slično, građani izraze svoj protest, da bi se drugim učesnicima u saobraćaju omogućilo nesmetano kretanje, ali takav dogovor još uvijek nije postignut”.

Iz UP su kazali da u skladu sa svojim nadležnostima nastavljaju da daju svoj doprinos u prevazilaženju i rješavanju nastale situacije.

Dodali su i da bi aktivno uključivanje i učešće predstavnika drugih državnih resora, organa i institucija, kao i dijalog sa organizatorima protesta u cilju rješavanja njihovih zahtjeva, moglo voditi ka rješenjima kojim bi se okončala konkretna javna okupljanja, pogotovo imajući u obzir neophodnost nesmetanog odvijanja predstojeće ljetnje turističke sezone.