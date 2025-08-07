Večeras je u Budvi upucan Marko Ljubiša Kan, navodni član "škaljarskog klana" i prijatelj Luke Bojovića.

Izvor: MONDO

Večeras je u Budvi u Crnoj Gori upucan Marko Ljubiša Kan.

Očevici su potvrdili da je ranjen Kan. On je prije pucnjave bio u društvu koje se razišlo nakon čega je on ostao sam na bazenu u hotelu.

Prišao mu je napadač koji je zapucao, a potom pobjegao. Policija je na licu mjesta.

Ko je Marko Ljubiša Kan?

Marko Ljubiša Kan je poznat policiji od ranije, važi za “opasnog čovjeka” crnogorskog podzemlja. Navodni je pripadnik “škaljarskog klana” i prijatelj je Luke Bojovića.

Više puta je hapšen, često je bio i meta napada. Preživio je pokušaje likvidacije u Beogradu 2009. i 2013. godine, tada je jedva preživio napad kada je nepoznata osoba ispalila više hitaca u njega.

On se sam dovezao u Hitnu pomoć. Lekari su uspjeli da mu spasu život.

Nije želio tada da sarađuje sa istražnim organima - nije otkrio ni ko, ni gde se dogodila pucnjava. Istraga je kasnije utvrdila da je na njega pucano iz automobila u pokretu.

Pucnjava ispred "Arene"

Prije toga, četiri godine ranije, je 2009. godine ranjen takođe u Beogradu, nakon evroligaške utakmice Partizan - Panatinaikos. Upucan je u vrat nakon utakmice.

U Srbiji je uhapšen 22. novembra 2011. godine po potjernici Crne Gore zbog sumnje da je 1997. godine u Budvi učestvovao u pucnjavi u kojoj je bila ranjena jedna osoba. U aprilu 2012. je izručen Crnoj Gori.