Izvođenjem dokaza, skaj prepiski, danas je u Višem sudu u Podgorici nastavljeno suđenje okrivljenom Milovanu Buriću i ostalim okrivljenima, zbog šverca kokaina.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Branioci okrivljenih, advokati Stefan Jovanović, Matija Bulatović, Danilo Mićović, Srđan Lješković i Zdravko Begović prigovorili su dokazima.

Smatraju da prikazani "skrinšotovi" ne mogu biti dokaz na sudu, koji je skraćen, te da odbrana nije imala mogućnost da se izjasni, kako prenose "Vijesti".

Odbrani je bilo posebno upečatljivo što se u tim "skrinšotovima" nalazi odjeljak koji nosi naziv "tajm stemp Amsterdam" i smatraju da Specijalno državno tužilaštvo (SDT) nije ponudilo pojašnjenje o čemu se radi.

Odbrana smatra da je cjelokupna skaj komunikacija došla od nadležnih organa Holandije, a ne kako se smatra, od strane Francuske.

"Jer ako se nama tvrdi da smo mi Skaj komunikaciju dobili putem međunarodno pravne pomoći od Francuske, a ispostavi se da se do Skaj komunikacije došlo od strane holandskih nadležnih organa, to je velika razlika. Ova činjenica utiče na pravnu valjanost ovih dokaza i cjelokupni postupak", prigovorio je advokat Jovanović.

Odbrana je prigovorila jer se u skrinšotu nalazi više odjeljaka, odnosno eksel tabela, jer je eksel tabela podložna promjeni,kako prenose "Vijesti".

U drugom odjeljku se nalaze komunikacije određenih PIN-ova i sadržina komunikacije. Odbrana smatra da su pojedini odeljci nejasni.

Okrivljeni Milovan Burić je prigovorio izvedenim dokazima Skaj komunikacija.

Naveo je da je u određenom odjeljku skrinšota navedeno nekoliko stranih jezika hrvatski, rumunski, italijanski i slovački i da mu nije jasno na što se to odnosi, kako prenose "Vijesti".

Optuženi su Milovan D. Burić zvani Ćićo iz Bara, Zoran R. Kovačević iz Bara, službenik Ministarstva unutrašnjih poslova dežume službe Regionalnog centra Jug Bar, Nenad M. Novović zvani Neno, Rade D. Vojvodić iz Bara, Nedeljko A. Brkan iz Bara i Zoran K. Drešić iz Bara.

Svi okrivljeni su pred sudom dali odbranu i negirali navode optužnice specijalnog tužilaštva na suđenju u februaru.

Optužnicom specijalnog državnog tužioca je predstavljeno da su lice koje je na kriptovanoj SKY ECC aplikaciji koristilo pinove IMYXQ9, X1E4AE I UM3GRZ i nadimke Bolivar", "GIL" i "YAKDLLS" u toku septembra 2020. godine, stvorilo i organizovalo kriminalnu organizaciju koja je djelovala do marta 2021.godine na teritoriji Crne Gore, Republike Srbije, Kraljevine Belgije, Australije, Kraljevine Španije, Surinama i u međunarodnim teritorijalnim vodama, a čiji pripadnici su u periodu organizovanja i djelovanja postali okrivljeni Milovan Burić, Zoran Kovačević, Zoran Drešić, Nenad Novović, Nedeljko Brkan, Rade Vojvodić, kao državljani Crne Gore, i više NN lica, a koja ima za cilj vršenje krivičnih djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga. Čime su okrivljeni Milovan Burić, Zoran Kovačević, Zoran Drešić, Nenad Novović, Nedeljko Brkan i Rade Vojvodić, izvršili krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije iz člana 401a stav 2 u vezi stava. 1 i 6 Krivičnog zakonika Cme Gore.

U cilju realizacije kriminalnog plana, okrivljeni su od septembra do decembra 2020. godine, od luke u Antverpenu u Kraljevini Belgiji do blizu Sidneja u Australiji, okrivljeni Zoran Kovačević, Milovan Burić, Zoran Drešić, Nenad Novović, Nedeljko Brkan i Rade Vojvodić, kao državljani Crne Gore, lice koje je na kriptovanoj SKY ECC aplikaciji koristilo pin IMYXQ9 i za sada neidentifikovani mornar na brodu MSC "JOANNA". I to okrivljeni Zoran Kovačević, kao službeno lice službenik Uprave policije Crne Gore, iskorišćavanjem svog položaja, učestvujući u radnji izvršenja sa umišljajem zajednički izvršili krivično djelo i ostvarujući zajedničku odluku drugom radnjom sa umišljajem bitno doprinijeli izvršenju krivičnog djela, neovlašćeno radi prodaje prenosili 150 kilograma opojne droge kokain i 59 kilograma opojne droge metamfetamin.

Okrivljeni su kao saizvršioci izvršili, i to okrivljeni Zoran Kovačević krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga iz člana 300 stav 4 u vezi stave 1 u vezi člana 23 stav 2 Krivičnog zakonika Cme Gore, a okrivljeni Milovan Burić, Zoran Drešić, Nenad Novović, Nedeljko Brkan i Rade Vojvodić krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga iz člana 300 stav 1 u vezi člana 23 stav 2 Krivičnog zakonika Cme Gore.