Objašnjava se da su Burić i Kovačević dobili po 50.000 eura, Brkan i Vojvodić ukupno 418.000, a zasada neidentifikovani mornar 40.000...

Izvor: Kurir/PRINTSCREEN/INSTAGRAM/NARCODIARIO

Milovan Burić i policajac Zoran Kovačević dobili su po 50.000 eura nakon što su učestvovali u dijelu krijumčarske operacije tokom koje su najprije kokain i metamfetamin utovarili na teretni brod “Joanna”, a zatim pomogli da se ista droga u blizini Sidneja spusti na gliser i otplovi u nepoznatom pravcu...

To navode iz Specijalnog državnog tužilaštva u sudski potvrđenoj optužnici protiv šestočlane grupe, čiji organizator još nije poznat istražiteljima, a koji je na sada dekriptovanoj Skaj aplikaciji, između ostalog, koristio nadimke “Bolivar”, “GIL” i “YAKDLLS”...

Navodi se da su njih dvojica, skupa sa Nenadom M. Novovićem, Radem D. Vojvodićem, Nedeljkom A. Brkanom i Zoranom K. Drešićem, tokom septembra 2020. godine, neovlašćeno radi prodaje prenosili 150 kilograma kokaina i 59 kilograma metamfetamina...

Takođe, objašnjava se da je organizator te grupe angažovao Drešića i Novovića da pronađu mornare koji bi izvršili prenošenje te opojne droge, koji su taj posao dali Brkanu a on Vojvodiću i još jednom mormaru sa broda MSC “Joanna” koji još nije identifikovan, pišu Vijesti.

Navodi se da je tražio od njih da organizuju prenošenje kokaina i metamfetamina nakon dolaska teretnjaka, odnosno da daju uputstva mornarima kako da se navedene opojne droge pretovare sa broda “Joanna” na gliser...

Navodi se da su najprije, tim povodom, 20. oktobra 2020. godine, Brkan i Vojvodić u belgijskoj luci Antverpen, po nalozima šefa te kriminalne organizacije, od NN osobe preuzeli šest paketa u kojima se nalazilo ukupno 59 kilograma metamfetamina i sakrili je na plovilu...

Istražitelji navode da su dan kasnije isti okrivljeni na teretni brod “Joanna” unijeli devet vodonepropusnih torbi sa 150 kilograma kokaina i sakrili je...

“Da bi dana 02.12.2020. godine, kada je brod doplovio do blizu Sidneja... okrivljeni Brkan i Vojvodić i zasada neidentifikovani mornar na brodu, postupajući po nalozima okrivljenog Burića, koji su prethodno dogovoreni između okrivljenog Burića, okrivljenog Kovačevića i lica koje je na kriptovanoj “SKY ECC” aplikaciji koristilo pin IMYXQ9, putem užeta sa ovog broda spustili na gliser, čije navođenje do tačke pretovara je takođe izvršio okrivljeni Burič, 59 kg opojne droge metamfetamin i 150 kg opojne droge kokain, koja je bila zapakovana u vodonepropusne torbe, koji gliser se potom sa predmetnim opojnim drogama uputio u nepoznatom pravcu, sve u cilju njene dalje neovlašćene prodaje”, piše, između ostalog, u optužnici Specijalnog državnog tužilaštva.

U tom aktu navodi se da su optuženi za taj posao isplaćeni tokom decembra 2020. i januara 2021. godine.

Piše da su Burić i Kovačević dobili po 50.000 eura, Brkan i Vojvodić ukupno 418.000, a zasada neidentifikovani mornar 40.000...

“Čime su okrivljeni kao saizvršioci izvršili... krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga...”, dodaje se u tužilačkom dokumentu, kako pišu Vijesti.

Detaljno se objašnjavaju uloge svih okrivljenih, pa se tako za Burića navodi da je imao zadatak da komunicira i daje naloge osobama koja treba da dostave drogu na brod, da komunicira i daje naloge posadama o vremenu, mjestu i načinu prihvata tih ilegalnih sustanci, ali i da nabavlja tehničku opremu za brodsku posadu radi komunikacije i praćenja isporuke opojnih droga...

“Da izrađuje skice o pozicijama susreta brodova prilikom utovara i pretovara opojnih droga, da određuje koordinate na moru gdje se vršio utovar i pretovar opojnih droga, kao i način utovara i pretovara s obzirom na vremenske i druge prilike na moru, kao i da preduzima druge radnje po uputstvima i naredbama organizatora kriminalne organizacije”.

Za Kovačevića piše da je vrbovao druge pripadnike kriminalne organizacije, ali i da je sa Burićem dogovarao sve važne detalje u vezi sa prenošenjem droge, koje je zatim Burić u formi naloga izdavao posadama na brodovima...

“Da nezakonito stečenu dobit koja potiče od naplate novčane naknade po kilogramu prenesenog kokaina preuzima i potom predaje drugim članovima kriminalne organizacije, da preuzima telefonske uređaje sa aplikacijom za kriptovanu sky.ecc komunikaciju i predaje ih drugim članovima kriminalne organizacije”, dodaje se u optužnici.

Baranin Drešić, prema tom dokumentu, pronalazio je mornare koji će za određenu novčanu naknadu da prenose kokain i metamfetamin, ali je i preko da preko drugih pripadnika kriminalne organizacije nabavljao telefonske uređaje sa kriptovanom aplikacijom i predavao ih vrbovanim mornarima...

Imao je zadatak da organizuje preuzimanje nezakonito stečene dobiti koja potiče od naplate novčane naknade po kilogramu prenesenog kokaina, a potom i predaju iste drugim članovima kriminalne organizacije”...

Kako piše, i Novovićev zadatak bio je isti - da vrbuje mornare koji će za određenu novčanu naknadu da prenose droge, da nabavlja telefonske uređaje sa Skaj aplikacijom, kao i da dijeli novac od tog “prljavog” posla...

Sem vrbovanja moreplovaca, posao Brkana bio je da zajedno sa drugim pripadnicima kriminalne organizacije - mornarima, na brodu prihvata, skriva, čuva, nadzire i priprema za istovar drogu, a kasnije da preuzima novac od te nezakonite aktvnosti i dijeli sa drugima...

“Okrivljeni V. R. (Vojvodić) imao je zadatak da zajedno sa drugim pripadnicima kriminalne organizacije koji su sa njim na brodu prihvata, skriva, čuva, nadzire i priprema za istovar opojne droge koje se prenose, da postupa po nalozima organizatora koji su mu prenošeni posredstvom okrivljenog B. N. (Brkana)”, dodaje se u optužnici.

Nakon hapšenja, “Vijestima” je iz više nezvaničnih izvora rečeno da SDT tereti Drešića da je iz spuškog zatvora koordinirao aktivnostima te kriminalne grupe.

Taj Baranin uhapšen je Velikoj Britaniji, nakon što je osuđen na 16 i po godina zbog više krivičnih djela. U oktobru 2014. godine izručen je Crnoj Gori i zatvorsku kaznu nastavio je da izdržava u Spužu.

Sagovornici “Vijesti” tvrde da je Drešić bio u vrhu kriminalne organizacije, koja se sumnjiči da je tokom 2020. i 2021. godine u nekoliko navrata uspješno organizuje prekookeanski transport kokaina i metamfetamina.

Optužnicom, Buriću se stavlja na teret i krijumčarenje 380 kilograma kokaina morskim putem, preko Sjevernog mora do Švedske, u maju 2020. godine.

"Okrivljenima M. B. i Z. K., krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, zbog krijumčarenja radi prodaje 1.834 kg kokaina, morskim putem, od Južne Amerike do Španije, u periodu od kraja januara do druge polovine februara 2021. godine a okrivljenima M. B. i N. B. i krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, zbog krijumčarenja radi prodaje 199 kg kokaina, morskim putem, od Belgije do blizu Australije, u periodu od kraja januara do sredine marta 2021. godine”, saopštili su iz SDT-a krajem juna prošle godine.