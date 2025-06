Vučurović je navodno na sjednici Odbora najavio da će na glasanju o izvještaju biti uzdržan, zbog toga što policija nije riješila blokade puteva širom Crne Gore.

Poslanik Nove srpske demokratije (NSD) Jovan Vučurović jedini iz parlamentarne većine nije glasao za izvještaj o radu Uprave policije u borbi protiv organizovanog kriminala na sjednici Odbora za bezbjednost i odbranu u petak u takozvanoj “gluvoj sobi” Skupštine Crne Gore.

Izvori “Vijesti” tvrde da je jedan od mogućih razloga za takav stav, koji indirektno predstavlja uskraćivanje podrške stranke šefa parlamenta Andrije Mandića vršiocu dužnosti direktora policije Lazaru Šćepanoviću, procesuiranje njegovog sinovca Danila zbog pucnjave u kojoj su ranjene dvije osobe u Podgorici u aprilu ove godine.

Ministri iz NSD-a glasali su ovog mjeseca na elektronskoj sjednici Vlade za novi šestomjesečni v. d. mandat Šćepanovića na čelu policije tek nakon zaključenja glasanja, dok njihovi koalicioni partneri iz Demokratske narodne partije nisu ni tada.

Šćepanović je na sjednici poručio da neće dozvoliti da se pojedini političari miješaju u njegov posao, te da od njega ne mogu očekivati da bilo koga štiti, niti da selektivno primjenjuje zakon, rekli su sagovornici “Vijesti”.

Prema izvorima “Vijesti”, Šćepanović je rekao da mu nije potrebna podrška “onih koji bi na čelu policije željeli gibanicu i beskičmenjaka”, aludirajući na političke pritiske i “očekivanja”.

On je navodno rekao da neki političari od njega očekuju da procesuira ljude iz “Bemaxa”, ali i da ih pusti da prave “Bemax 2”.

Više učesnika sjednice reklo je “Vijestima” da ne znaju na šta je Šćepanović mislio kad je pomenuo “Bemax 2”, niti je on htio da na to odgovori.

Izvor iz vrha Vlade Crne Gore rekao je “Vijestima” prošle sedmice da su se poslovno-kriminalni krugovi iz Srbije, bliski tamošnjoj vlasti, već infiltrirali na crnogorsko primorje, uključujući Ulcinj, gdje navodno pokušavaju da operu veliku količinu novca.

Više izvora kazalo je “Vijestima” da je Šćepanović poslanicima rekao da je nekima od njih problem “što bi na čelu policije htjeli da vidite čovjeka koji će raditi kako vama odgovara”. On je navodno rekao da on nije taj, i da mu je zato draže što ne podržavaju izvještaj, jer to ionako neće uticati na rad Uprave policije.

“Nekoliko puta ponovio je da neće da bude beskičmenjak, i da neće dozvoliti da policija bude zloupotrijebljena u političke svrhe, niti da njom rukovode ljudi bez kičme, niti oni koji savijaju kičmu pred bilo kim. Poručio je i da se policija neće izvoditi kada to nije nužno, ali da nikome neće dozvoliti da rovari po Crnoj Gori. Takođe, rekao je poslanicima da posle njega neće morati da prave anketne odbore, kao poslije njegovih prethodnika, jer sve radi po zakonu i neselektivno”, rekla su dva izvora “Vijesti.

Rasprava na odboru se rasplamsala kada je poslanik Građanskog pokreta URA Filip Adžić, koji takođe nije podržao Poseban izvještaj o rezultatima u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije za period od 1. 12. 2024. godine do 27. 5. 2025. godine, pitao zbog čega u izvještaju nema slučaja Danila Mandića.

Šćepanović je navodno odgovorio da ga nema po imenu, ali da ima po djelu, a reagovao je Vučurović, poručivši da političari treba da puste nadležne organe da rade svoj posao, tvrde izvori “Vijesti”.

On je navodno kazao Šćepanoviću da sve dokaze koje imaju predaju tužilaštvu, te naglasio da su dvojica ranjenih u tom incidentu pred tužilaštvom tvrdili da Mandić nije pucao na njih.

Sagovornici "Vijesti" tvrde da je Šćepanović odgovorio da je taj slučaj za policiju riješen, da je ona postupala upravo po prijavama oštećenih, koji su rekli da je Mandić pucao, te da su “nepobitni” dokazi iz skupštinskog automobila i video-snimaka koje je policija izuzela, da je to tako.

“Šćepanović je rekao da, ako ne boli (oštećene), ne boli ni njega”, prenio je jedan izvor “Vijesti”.

Vučurović je navodno odgovorio da “ništa nije riješeno”, da nema dokaza, a potom je tražio da se ne ometaju sud i tužilaštvo i da njegove kolege ne politizuju taj predmet.

Vučurović je nedavno u jednoj TV emisiji rekao da se nada da će Danilo Mandić brzo izaći iz istražnog zatvora.

“Ne vidim zašto se on nalazi tamo”, rekao je Vučurović.

Povodom blokada na putevima, Šćepanović je navodno rekao da on sigurno neće primjenjivati silu da rastjeruje ljude “kao što su to činili njegovi prethodnici”, a da je učinjeno sve da se to riješi razgovorom sa onima koji blokiraju.

I Vučurović je na sjednici navodno rekao da ni on ne želi da policija nasilno razbija blokade.

“Iako se izvještaj odnosi na borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, a ne na turizam, poslanik Vučurović je rekao da će biti uzdržan zbog blokada puteva, koje mogu uticati na ovogodišnje prihode od turizma, a što bi se negativno moglo odraziti na ministarku iz njihovih redova, Simonidu Kordić”, kazao je jedan od izvora.

Poslanici dijela skupštinske većine, uključujući i NSD, predložili su nedavno izmjene Zakona o javnim okupljanjima, kojima se zabranjuje blokada saobraćajnica i predviđaju visoke novčane kazne za prekršioce.