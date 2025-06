Predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić kazao je da je najmanje izjava davao oko slučaja u kojem je njegov sinovac Danilo Mandić osumnjičen da je ranio dvije osobe, vjerujući da će time pokazati da je ovo „nova Crna Gora gdje je zakon podjednak za sve“.

“Ono što mogu da kažem pošto živimo u istoj kući, taj momak je porastao pored mene, to je dobar i čestit čovjek. Taj čovjek od 35 godina odgovara ili odgovaraće za svoje postupke. Advokat me obaviještava da ljudi koji su ranjeni te večeri su saopštili da on nema nikakve veze sa tim slučajem i opisuju drugo lice koje ih povrijedilo. Tražim samo da se utvrdi istina – ako je moj sinovac kriv, neka odgovara. Ali ako nije kriv, nego se samo vodi kampanja, to će utvrditi nadleženi. Nijedan materijalni dokaz ne povezuje mog sinovca sa tim događajem“, rekao je Mandić za TVCG.