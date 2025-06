U krvavim sukobima u automobilima, na ulicama, u restoranima i na sahranama, ubijeno je najmanje 60 ljudi.

Izvor: TV Pnik/Printscreen/Zorana Jevitić/Kurir/Dado Đilas/Matt Gush/Shutterstock/MUP Crne Gore

Rat do istrebljenja pripadnika nekada jedinstvenog škaljarskog klana, koji se 2014. pocijepao na dvije kriminalne grupe, otpočeo je prije više od deceniju. Širom Evrope, pa sve do Južne Amerike u krvavim sukobima u automobilima, na ulicama, u restoranima i na sahranama ubijeno je najmanje 60 ljudi. Najbolji prijatelji, komšije i kumovi krenuli su jedni na druge zbog 200 kilograma kokaina.

"Ja sam vas napravio, ja ću i da vas uništim", čuvena je rečenica koju je, navodno, tadašnji vođa jedinstvenog škaljarskog klana Slobodan Kašćelan izgovorio kada je došlo do raskola u kriminalnoj grupi, i kada je on okupio najbliže saradnike i napravio novi, kavački klan. Bivšim prijateljima tada je, navodno, poručio da će da ih zbriše s lica zemlje.

Rat je počeo kada je iz jednog stana u gradu Valensiji u Španiji nestao dio tovara od 530 kilograma kokaina koji je klan nabavio za prodaju. Cetinjanin Goran Radoman bio je zadužen za skladištenje i čuvanje droge u nekoliko stanova, ali je u to vrijeme zbog saobraćajne nesreće uhapšen na Kubi.

Prema jednoj verziji razloga za izbijanje rata klanova, Radoman je drogu vrijednu 20 miliona eura prisvojio, a prema drugoj mu je ta droga ukradena iz stana. Navodno, braća Igor i Jovan Vukotić su povjerovala da je droga ukradena, dok je Zvicerokrivio Radomana za nestanak vrijednog tovara iz štek stana. Jedni su počeli da sumnjaju u druge, nastala je panika i dotad jedinstveni klan, na čijem su čelu bili Slobodan Kašćelan i Radoje Zvicer, odvojio se, a šefovi "škaljaraca" postaju Igor Dedović i Jovan Vukotić, kao i Jovanov rođeni brat Igor.

Sumnja se i da je jedan od pripadnika klana uzeo robu kao vid naplate što se o njemu za vrijeme dok je bio u zatvoru nisu brinuli na način na koji je on smatrao da treba. Sve u svemu, tako je počelo "klanje".

Dva naselja, prve komšije

Dva klana imena su dobila po prigradskim naseljima Kotora Kavač i Škaljari. Prve komšije, najbolji prijatelji koji su zajedno rasli u malom primorskom gradu, postali su krvni neprijatelji. Izvori upoznati s prilikama u podzemlju ispričali su za medije da su pokojni Jovan Vukotić i odbjegli Radoje Zvicer nekada bili bliski prijatelji. Tvrdili su čak da postoje fotografije na kojima je zabilježeno da je Vukotić čak bio na svadbi Radoja i Tamare Zvicer.

Izvor: skaj

"U godinama poslije izbijanja sukoba nudili su milione eura za glavu onog drugog, a navodno je Tamara Zvicer, koja je suprugu spasla život kada je na njega pucano u Kijevu, uz vatromet i muziku proslavila ubistvo vođe 'škaljaraca' u Istanbulu", podsjetio je sagovornik blizak slučaju.

Posjedovali nevjerovatnu drskost

"Doveli su bili čovjeka iz Južnoafričke republike da izvrši ubistvo u Crnoj Gori. Nakon što je uhapšen, policija je utvrdila da se radi o profesionalnom ubici, koji nije imao pojma gdje se i u kome dijelu zemlje nalazi. Najvjerovatnije je bio unajmljen za likvidaciju Gorana Đuričkovića, koji je i nakon hapšenja južnoafrikanca ipak likvidiran u Budvi snajperom u kafiću. To vam sve govori o njihovoj drskosti", prenosili su mediji tada.

Đuričković je bio meta dva atentata, ali tek iz trećeg pokušaja je likvidiran. Prvi put ubijen je njegov kum Saša Marković, dok je dva mjeseca kasnije slučajnom akcijom saobraćajne policije u Kotoru spriječena dobro isplanirana likvidacija ovog Budvanina. Tada su uhapšeni Aleksandar Marković i Majki Gregorij Feraris pod sumnjom da su pripremali Đuričkovićevo ubistvo. Đuričković je bio vlasnik "Old fišerman paba", koji se nalazi u parku preko puta Starog grada i zet je fudbalske legende Vladimira Petrovića Pižona.

Kad se zakune vođa kavačkog klana

Kavčani su iz Kavača, malog mjesta pored Kotora. Na jednog od vođa Kašćelana i njegovog tjelohranitelja Vladana Vučkovića iz Herceg Novog, pokušan je atentat u Novom Sadu, kada je ubica sa motora ispalio rafal metaka na "Audi A6", cetinjskih registarskih tablica, u kom su se nalazila njih dvojica.

Izvor: privatna arhiva

Tom prilikom, teške tjelesne povrede zadobio je Kašćelan, koji je ranjen u trbuh. Kašćelan je nakon pokušaja atentata na njega obećao da će sve škaljarce zbrisati sa zemlje - do poslednjeg.

"Napreduju dobro, ubija ih kao glinene golubove, ako oni njega ne ubiju, sve će ih pobiti. Da ih pomiri, pokušao je čak i Brano Mićunović, ali kažu da je bio bespomoćan. Oni su u krvi do koljena, tako da tu nema stajanja", rekao je prije nekoliko godina jedan od žestokih momaka iz sličnog miljea.

Sastavile ih pare

Na pitanje ko ih je organizovao, izvor iz vrha bezbjedonosnih službi rekao je kratko: "Sastavile su ih pare. Sami su svoje gazde". To su momci koji su uslijed rada službi iz susjedstva "spučeni" na malu teritoriju kakav je Kotor i tu mora da eskalira sukob nesagledivih posljedica.

"Oni ako se ne poubijaju međusobno, a na dobrom su putu, teško se njima može stati na rep... Za njih rade svi, a oni samo za sebe, jer su prebogati", ističe izvor.

Prva žrtva

"Prva žrtva sukoba nekada najboljih prijatelja bio je upravo Radoman. Ubijen je 15. februara 2015. u garaži zgrade na Novom Beogradu u kojoj je živio. Tako je počela Zvicerova krvava osveta", podsjećao je izvor. Sledeći na spisku za egzekuciju bio je nekada Zvicerov blizak saradnik i prijatelj Goran Đuričković, pošto je vođa "kavčana" čuo glasine da su on i Radoman poslije raskola pripremali njegovo ubistvo. Đuričković je inače bio zet legendarnog fudbalera Vladimira Petrovića Pižona i likvidiran je iz snajpera 27. oktobra 2015. u Budvi. Poslije prve dvije likvidacije ubistva su nastavila da se nižu sa obje strane.

Neuspjeli pokušaj primirja

Mediji su ranije objavili, pozivajući se na izvore iz podzemlja, da je Jovan Vukotić devet mjeseci prije ubistva u Istanbulu navodno nudio primirje Zviceru, ali je on to odbio. Tada je Vukotić, kako su naveli, snimio video-poruku u kojoj je naveo da želi da se okonča dugogodišnje krvoproliće. Navodno su u toj poruci, koju je Vukotić dao jednom "kavčaninu" da odnese Zviceru, bile stavke kako bi trebalo da izgleda primirje, a Zvicerov odgovor stigao je poslije tri dana: "Vi meni batu, a hoćete primirje?! Ne može". Bata, koga pominje Zvicer, navodno je Vladimir Roganović, zvani Vila, ubijen decembra 2018. u Beču.

Prema nekim podacima, najveći udarac "škaljarci" s Vukotićem na čelu zadobili su 2020. godine.

"'Škaljarci' su izgubili nekoliko visokopozicioniranih članova, među kojima je najznačajnije ime bilo Igor Dedović, jedan od vođa klana. Dok je u restoranu u Atini večerao sa Stevanom Stamatovićem i njihovim porodicama, prišli su im egzekutori koje su poslali 'kavčani' i ubili ih. Samo nekoliko mjeseci kasnije, u julu, na Krfu su ubijeni i Alan Kožar i Damir Hodžić", podsjetio je izvor.

"Škaljarci" su pokušali da uzvrate ubistvom Radoja Zvicera u Kijevu, ali se taj atentat u junu 2020. završio neuspješno. Zvicer je nakon pokušaja ubistva prebačen u Crnu Goru, međutim, nakon pada kriminalne grupe Veljka Belivuka i Marka Miljkovića izgubio mu se trag i trenutno je u bjekstvu jer je za njim raspisana potjernica.

Ubistva se nastavila i prošle godine, 2024. godina odnijela šest života

Edmond Mustafa

Edmond Mustafa, pripadnik "škaljarskog klana", likvidiran je nasred ulice 27. feburuara 2024. u jutarnjim časovima u Baru, kada ga je u sačekuši automatskom puškom izrešetao prijatelj Dino Ibrahimović, njegov saborac. Osumnjičeni ubica, tog jutra je sa kacigom na glavi, crnom torbom u kojoj je bila puška i vozeći električni trotinet ispalio kišu metaka u žrtvu na parkingu, a potom pobjegao. Nakon hapšenja, nađena je i torba u kojoj je bilo oružje kojim je počinio krivično djelo. U Višem sudu u Podgorici u novembru okrivljeni Ibrahimović je priznao da je ubio Mustafu.

"Priznajem izvršenje krivičnog djela. Bili smo drugovi. Kad je izašao iz zatvora promijenio se. Počeo je od drugova da pravi neprijatelje, pa tako i od mene. Napadao me je. Jurio me blindiranim vozilom, i maltretirao me gdje god bi me vidio. Nosio je pištolj", kazao je pred sudijom optuženi Ibrahimović.

On je rekao "da ga je oštećeni jednom prilikom natjerao da uđe u vozilo i povezao na brdo", a potom je dodao i da mu je Edmond tada uperio pištolj u glavi i "prijetio da će mu namjestiti robiju". Kazao je da noć prije ubistva nije mogao da spava, te da je imao noćne more zbog maltretiranja.

"Nisam mogao da spavam i odlučio sam da ću da ga uplašim. Sutra sam kružio kod njegove zgrade 20 minuta, kada je naišao prepoznao me, iako sam imao kacigu. Rekao je: 'Pucaj!'. Vidio sam da drži nešto i više se ničega ne sjećam. Stalno me je napadao, znao sam da ga neko štiti. Ne mogu da opravdam ovo što sam uradio. Žao mi je i nisam imao namjeru da upotrijebim oružje", rekao je Dino Ibrahimović, protiv koga se vodi i postupak za ubistvo Šćepana Roganovića u februaru 2020. u Herceg Novom.

Dragan Roganović / Petar Kaluđerović

"Škaljarce" raznio eksploziv sa drveta

Odjeknula je strašna detonacija 20. juna 2024. u jutarnjim časovima na Cetinju, kada su egzekutori aktvirali eksploziv velike razorne moći koji su prethodno okačili na drvo pored blindiranog vozila koji je bio u vlasništvu "škaljarca" Dragana Roganovića (36). Roganović i njegov prijatelj Petar Kaluđerović (20) nastradali su nakon aktiviranja bombe, dok su dva njihova druga sa kojima su prethodbno bili u teretani povrijeđeni, kao i starija slučajna prolaznica.

"Ubica ili više njih pratili su mete određeni vremenski period, a ako su znali njihovu svakodnevnu rutinu odluka je pala da ih likvidiraju kada budu vježbali. Nabavili su egzekutori eksploziv, a potom razradili plan kako i na koji način da ga aktiviraju i riješe se svojim meta. Odluka je pala da ipak zakače bombu za drvo i da je aktiviraju kada ugledaju žrtve", podsjeća izvor blizak slučaju i dodaje da su plan uspjeli da realizuju.

Počinioci krivičnog djela, kao i motiv za sada nisu poznati iako crnogorski istražitelji i dalje rade na slučaju koji je, prema operativnim saznanjima, nesumnjivo nastavak rata klanova iz Kotora.

Inače, ubijeni Dragan Roganović je svojeveremeno bio tjelohranitelj Gorana Radomana, prve žrtve klanova i godinama mu je čuvao leđa. Roganović se i ranije nekoliko puta našao na meti suparničke ekipe, ali je sve do sada uspijevao da preživi napad.

Nakon ubistva Roganovića i Kaluđerovića danima su objavljivane čitulje njihovih porodica i prijatelja, a broj oproštaja dostigao je 103 čitulje. Ožalošćene porodice poslije likvidacije "škaljaraca" preko čitulja poručili su ubicama da će ih osvetiti, a ovo nije prvi put da se objavljuju nastavak rata preko čitulja.

Vasko Lješković

Snajperista "škaljarca" pogodio u srce dok je ručao

Vasko Lješković (37) visokorangirani pripadnik "škaljarskog klana" likvidiran je 27. septembra i to dok je ručao u porodičnom domu na Cetinju. Profesionalni ubica, za kojim crnogorska policija i dalje traga, pucao je sa velike udaljenosti, tačnije sa brda i pogodio "škaljarca" direktno u srce dok je ručao u dvorištu velelepne vile koja je opasana visokim zidinama i pokrivena video-nadzorom.

Lješković je četiri godine prije ubistva vodio računa o svojoj bezbjednosti, pa je rijetko ko imao priliku da ga vidi. Najviše vremena provodio je iza zidina vile, gdje su mu dolazili odabrani prijatelji i saradnici, a kada bi išao do grada to je radio u blindiranom vozilu.

Njegov prvi komšija bio je Goran Radoman, prva žrtva rata kotorskih klanova, a koliko su bili veliki prijatelji i komšije pokazao je i Goranov brat Vladan Radoman koji je nakon ubistva Lješkovića potpisuju nekoliko čitulja. Koliko je Vasko Lješković bio bitan u svom okruženju govori i podatak da je danima nakon ubistva u crnogorskim dnevnim novinama osvanulo 118 čitulja.

"Rado moja najmilija, ne postoje riječi koje mogu opisati ovu tugu i bol. Kroz život si išao časno i pošteno, bio čovjek i muž za primjer, ostavio mi da se ponosim što sam tvoja žena. Bili smo dvije duše i jedno tijelo, dok živim ja, živiš i ti u meni. Čekaj me na nekom drugom mjestu gdje ćemo ovu našu najveću ljubav nastaviti, baš onamo gdje smo stali. Ubili su mi te kukavički, u kući, njima kako dolikuje i jedino kako su mogli prići lavu kao što si ti. Voli te tvoja žena zauvijek najviše, Rado moj", pisalo je u čitulji koju je potpisala supruga "škaljarca".

Kao u filmu - "kavačani" izrešetani sa preko 30 metaka

"Kavčani" Petar Lipovina (42) i Žarko Pejaković (26)ubijeni 6. novembra u mafijaškoj likvidacije usred bijela dana na raskrsnici u Podgorici. Trojica maskiranih napadača u vozilu čekala su "BMW" koji je u vlasništvu Petra Lipovine. Kada su uočili vozilo istrčali su iz "renoa" i sa dvije puške sasluli rafal od 30 metaka u njihovom pravcu, nakon čega su pobjegli. Zapalili su ukradena kola, a potom seli u druga i pobjegli. "Kavčani" su od kiše metaka preminuli na licu mjesta, a brzom i efikasnom akcijom crnogorske policije uhapšeno je četvoro osumnjičenih, među kojima i Baranka Nikoleta Uskoković koja se dovodi u vezu sa kriminalnom grupom.

Istražitelji i dalje tragaju za direktnim izvršiocima lividacije Beograđaninom Arturom Cimermanom (28), koji se ranije zvao Nikola i Nikšićaninom Vukom Lalatovićem (25).

"Aleksandar Dacić, Savo Klauđerović i Miljan Marijanović uhapšeni su u sklopu istrage povodom ubistva Petra Lipovine i Žarka Pejakovića. Sumnja se da je Miljan Marijanović sa Nikolinom Uskoković, koju je predstavio kao svoju djevojku, 21. oktobra iznajmio stan u Podgorici koji je koristila ova kriminalna organizacija. On se predstavio tada, kako istraga sumnja, da je iz Berana, a ženska osoba da je iz Bara", naveo je ranije portal Dan i dodao da je Uskokovićeva bila u vezi sa Lalatovićem za kojim se i dalje traga.

Nakon ubistva od "kavčana" su se oprostili brojna porodica, prijatelji, ali i Slobodan Kašćelan, jedan od vođa kotorskog klana koji se nalazi u spuškom zatvoru.

Ni 2025. godina nije prošla u miru

Pomorca Iliju Bogdanovića (39) likvidirali su 24. aprila, kako se sumnja, pripadnici škaljarskog klana. Kako su ranije objavili mediji u Crnoj Gori, zbog ubistva su uhapšene dvije osobe, dok je za trećom raspisana međunarodna potjernica. Radi se o državljanima Srbije, Draganu Iliću (45) iz Kragujevca i Mihailu Čoloviću (48) iz Aranđelovca. Sredinom maja u Podgorici je upucan i Igor Nedović, za kojeg su crnogorski mediji pisali da je blizak kavačkom klanu.

Ubijeni "škaljarci"

Goran Radoman (37) - izrešetan 15. februara 2015. na Novom Beogradu

- izrešetan 15. februara 2015. na Novom Beogradu Goran Đuričković (48) - pogođen iz snajpera 27. oktobra 2015. u Budvi

- pogođen iz snajpera 27. oktobra 2015. u Budvi Goran Dučić (40) - šef obezbjeđenja Jovana Vukotića, pronađen mrtav 16. juna 2016. u Novom Sadu

- šef obezbjeđenja Jovana Vukotića, pronađen mrtav 16. juna 2016. u Novom Sadu Ivan Lopičić (27) - ubijen 26. juna 2016. u kotorskom naselju Sveti Vrači

- ubijen 26. juna 2016. u kotorskom naselju Sveti Vrači Goran Biskupović (28) i Miloš Bošnjak (25) - ubijeni 6. septembra 2016. u eksploziji bombe

- ubijeni 6. septembra 2016. u eksploziji bombe Dalibor Đurić (35) - hicem iz snajpera likvidiran 22. septembra 2016. u spuškom zatvoru

- hicem iz snajpera likvidiran 22. septembra 2016. u spuškom zatvoru Radomir Đuričković (41) - likvidiran 10. oktobra 2016. na Cetinju

- likvidiran 10. oktobra 2016. na Cetinju Petar Damjanović (37) - ubijen pa zakopan, pronađen 14. oktobra 2017. u okolini Cetinja

- ubijen pa zakopan, pronađen 14. oktobra 2017. u okolini Cetinja Miodrag Kruščić (49) - ubijen 21. maja 2018. u Podgorici

- ubijen 21. maja 2018. u Podgorici Vasa Delibašić (45) - blizak Alanu Kožaru, ubijen 29. juna 2018. u Baru

- blizak Alanu Kožaru, ubijen 29. juna 2018. u Baru Zijad Nurković (24) - kum Alana Kožara, ubijen 19. aprila 2019. u Malagi

- kum Alana Kožara, ubijen 19. aprila 2019. u Malagi Veselin Vesko Vukotić (69) - otac Igora i Jovana Vukotića, ubijen 20. aprila 2019. u Kotoru

- otac Igora i Jovana Vukotića, ubijen 20. aprila 2019. u Kotoru Igor Dedović (43) i Stevan Stamatović (43) - ubijeni 19. januara 2020. u Atini

- ubijeni 19. januara 2020. u Atini Miloš Peruničić (41) - blizak Kožaru, ubijen 2. jun 2020. u Marbelji u Španiji

- blizak Kožaru, ubijen 2. jun 2020. u Marbelji u Španiji Alan Kožar (43) i Damir Hadžić (45) - ubijeni 23. jula sa 29 hitaca na grčkom ostrvu Krf

- ubijeni 23. jula sa 29 hitaca na grčkom ostrvu Krf Jasminko Šaković (37) - dignut u vazduh 17. januara 2022. u Podgorici

- dignut u vazduh 17. januara 2022. u Podgorici Milić Minja Šaković (35) - ubijen 17. juna 2022. u centru Budve

- ubijen 17. juna 2022. u centru Budve Goran Vlaović (38) - brutalno ubijen 25. avgusta 2022. na hrvatskom ostrvu Pag

- brutalno ubijen 25. avgusta 2022. na hrvatskom ostrvu Pag Jovan Vukotić (42) - ubijen u Istanbulu 8. septembra 2022.

- ubijen u Istanbulu 8. septembra 2022. Edmond Mustafa (30) - ubijen 27. februara 2024. godine u Baru

- ubijen 27. februara 2024. godine u Baru Dragan Roganović, Petar Kaluđerović - ubijeni 20. juna 2024

- ubijeni 20. juna 2024 Vasko Lješković - hicem iz snajpera likvidiran 27. septembra 2024

Ubijeni "kavčani"