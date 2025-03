Baranina Božidara Tomaševića ubio je njegov sugrađanin Stefan Janković, napisali su na grupnom čatu vođe kavačkog klana, ali i visokopozicionirani član škaljaraca Mile Radulović Kapetan.

Izvor: TV Pnik/Printscreen/Zorana Jevitić/Kurir/Dado Đilas/Matt Gush/Shutterstock/MUP Crne Gore

Radoje Zvicer, šef kavčana provjeravao je koliko zaista mogu vjerovati tom njihovom zarobljeniku i obećavao mu da će ostati u životu ako im da tačne informacije o kretanjima i poslovima suparničke kriminalne grupe.

Sa svojim saradnicima prethodno komentariše da su malo toga dobili od njega, jer se pravi da ništa ne zna, pa onda poručuje da Kapetana pitaju za ubistvo iz 2016. godine, iako oni znaju da je to uradio Janković, zvani Jarić, prenose Vijesti.

“Neka ga pitaju ko je ubio Boba... Pitajte baš, a znamo da je Jarić (Stefan Janković)”, piše Kotoranin 15. oktobra 2020. godine.

Beograđanin Veljko Belivuk, koji je u tom trenutku bio u sobi sa otetim škaljarcem, kaže da Radulović pita “kojeg Boba”...

“Bobo Tomašević”, odgovara Zvicer.

“Kaže da ga je Stefan ubio”, odgovara Belivuk.

“E pa Stefana tražimo, Mileeee... Stefana da nam dovedeš”, poručuje mu Milan Vujotić Amići.

Kavčani su Radulovića ispitivali sredinom oktobra 2020. godine, odnosno četiri godine nakon što je Tomašević ubijen 6. avgusta 2016. godine u Baru, na parkingu udaljenom nepunih sto metara od policijske stanice u centru tog lučkog grada, prenose Vijesti.

Njihove prepiske dio su materijala koji je Europol još ranije dostavio crnogorskim istražiteljima, ali Više državno tužilaštvo koje postupa u tom predmetu nije obaviješteno o tome.

Iz tog tužilaštva Vijestima su kazali da će, tragom novinarskih pitanja, preduzeti mjere i radnje kako bi pribavili tu komunikaciju.

“Ovo tužilaštvo nije upoznato sa SKY komunikacijama koje upućuju na konkretna lica kao izvršioca ovog krivičnog djela, tako da će se u daljem toku postupka, a imajući u vidu i sadržinu vaših pitanja, preduzeti mjere i radnje u pravcu pribavljanja te vrste komunikacija i analize istih”, odgovorili su iz VDT Podgorica.

Vijesti su to tužilaštvo, između ostalog, pitale da li su upoznati sa činjenicom da se ubistvo Božidara Tomaševića pominje u Skaj komunikacijama i da dio članova tzv. kavačkog, ali i škaljarskog klana decidno piše da je direktni izvršilac ubistva Baranin Stefan Janković, pripadnik organizovane kriminalne grupe škaljarski klan, te ako jesu, da li su ti navodi provjeravani i na koji način, odnosno, šta je konkretno urađeno da se ta informacija provjeri i, eventualno, Janković optuži za taj zločin, prenose Vijesti.

Odgovarajući na dio pitanja iz tužilaštva kojim rukovodi Lepa Medenica objasnili su i da, sve što su do sada preduzeli, nije dalo rezultata u istrazi ubistva Tomaševića.

“U Višem državnom tužilaštvu u Podgorici formiran je predmet protiv NN izvršioca krivičnog djela ubistvo, izvršeno na štetu B.T., u kom predmetu su preduzete brojne radnje u cilju rasvjetljavanja predmetnog događaja i identifikacije izvršioca predmetnog krivičnog djela, koje do sada nisu dale rezultate, tako da je od strane tužilaštva urgirano Upravi policije CB Bar da preduzimaju mjere i radnje iz svoje nadležnosti u cilju otkrivanja izvršioca krivičnog djela”.

Iz Specijalnog državnog tužilaštva, kojem su Vijesti takođe poslale pitanja, objasnili su da zbog zaštite postupaka ne mogu govoriti o preduzetim i planiranim dokaznim radnjama, prenose Vijesti.

Šest godina nakon što je Tomašević likvidiran u Baru, a godinu i po nakon “ispitivanja” Generala, o zločinu u lučkom gradu navodno je bio spreman da priča i sada pokojni pripadnik barske ćelije škaljarskog klana Edmond Mustafa.

On je u aprilu 2022. godine tvrdio da su Tomaševića i još 10 ljudi ubili pripadnici kriminalne organizacije kojoj je pripadao.

Mustafa je tada na jednoj društvenoj mreži, sa profila dolazi_lično_djavo_po_svoje objavio spisak ubijenih i spisak pripadnika škaljarskog klana, a potom i najavio da će saopštiti ko je izvršio, a ko platio ta ubistva.

Novinarki Vijesti tada je odgovorio da će blagovremeno dostaviti informacije o svemu.

Iz SDT-a su tada Vijestima odgovorili da u odnosu na sva saznanja o eventualnom izvršenju krivičnog djela iz nadležnosti tog tužilaštva, preduzimaju sve zakonom propisane mjere i radnje u cilju njihove provjere, ali da zbog zaštite interesa postupka koji je u toku ne mogu saopštiti detalje o istrazi ubistava Tomaševića, Armina Muše Osmanagića, Andrije Mrdaka, Srđana Vlahovića, Željka Vukoslavčevića, Ivana Labana, Slobodana Šaranovića, Nika Roganovića, Miloša Šakovića, Marka Jovanovića, Marka Sjekloće i Jovana Klisića, prenose Vijesti.

Prije dva dana iz tužilaštva kojim rukovodi glavni specijalni tužilac Vladimir Novović su, odgovarajući na pitanja da li su istrage tih ubistava u njihovoj nadležnosti, ali i jesu li upoznati da se ubistvo Tomaševića pominje u Skaj komunikacijama, gdje decidno piše da je direktni izvršilac Janković, kazali:

“U stvarnoj nadležnosti Specijalnog državnog tužilaštva su krivična djela ubistva i teška ubistva za koja, iz prikupljenih dokaza, podataka i obavještenja, proizilaze osnovi sumnje da su učinjena kao krivična djela organizovanog kriminala, dok o stanjima predmeta i postupaka, odnosno preduzetim i planiranim dokaznim radnjama u predmetima ne može se govoriti, radi zaštite interesa postupaka i svrhe preduzimanja planiranih dokaznih radnji”, odgovorio je specijalni tužilac i portparol SDT-a Vukas Radonjić.

Otmica, pa ubistvo

Škaljarac Damir Hodžić i njegov zet Adis Spahić, koji nije imao kriminalni dosije, ubijeni su 14. oktobra 2020. godine u Spužu.

Visokopozicionirani član tog klana Mile Radulović (Kapetan/General) tog dana je otet, a likvidiran je nakon dvomjesečnog, monstruoznog zlostavljanja i iznuđivanja informacija o škaljarcima.

Njih troijcu u zamku je, prema tvrdnjama SDT-a, namamio plaćenik kavčana, Ratko Živković zvani Zemo.

Radulovićevo tijelo su, prema tvrdnjama Specijalnog državnog tužilaštva, spalili na Lovćenu.

To su, u decembru 2020. godine, učinili Novljanin Vladimir Vučković koji je odnio na Lovćen automobilske gume i ćumur, pa skupa sa Milošem Radonjićem pripremio lomaču na kojoj su, nakon likvidacije, spalili škaljarca.

Prema spisima SDT-a pripadnici kavačkog klana su 21. decembra 2020. godine škaljarca ugušili električnim produžnim kablom, a potom njegovo tijelo odnijeli na Lovćen i spalili na lomači, prenose Vijesti.

SDT direktnim izvršiocima ubistva označava Petra Đurovića i Radonjića koji je u bjekstvu, a tvrde da su njegovo tijelo spalili Miloš Radonjić i Vladimir Vučković. Da tijelo spale na lomači Slobodana Kašćelana savjetovao je Cetinjanin Nenad Neno Kaluđerović.

Tužioci tvrde da su članovi Zvicerove kriminalne organizacije postali Milan Vujotić, Slobodan Kašćelan, Nenad Kaluđerović, Veljko Belivuk, Marko Miljković, Stevan Kraljević, Vladimir Vučković, Radoje Živković, Dragan Knežević, Ratko Živković, Nebojša Janković, Darko Prelević, Davor Perović, Blagoje Gašić, Dejan Gašić, Nikša Perović, Miloš Radonjić, Petar Đurović, Rade Garović, Mersudin Čalaković, Marko Kilibarda, Aleksandar Paunović, Nikola Spasojević, Radovan Mujović, Milan Knežević, Aleksandar Dragićević, Zoran Kažić, Aleksandar Ljutiović, Borko Bešović i Bojan Bešović.

Istrage bez pomaka

Istrage ubistava Tomaševića, ali i Ivana Labana i Željka Vukoslavčevića su bez pomaka, prenose Vijesti.

Tokom prvih mjeseci istraga policija i tužilaštvo nijesu te likvidacije dovodili u vezu sa ratom crnogorskih kriminalnih klanova.

Sva trojica ubijena su u Baru - Tomašević, koji je živio u Novom Sadu, ubijen je 6. avgusta 2016. godine na parkingu udaljenom nepunih 100 metara od policijske stanice u centru tog lučkog grada.

Vukoslavčević je likvidiran u noći između 7. i 8. septembra 2016. godine u Baru, ispred ulaza zgrade u kojoj je stanovao. Napadač je u njegova leđa ispalio najmanje dva metka, a potom mu prišao, ispalio još najmanje tri u grudi Baranina i pobjegao motociklom na kom ga je najvjerovatnije čekao pomagač.

Murinjanin Ivan Laban ubijen je posljednjeg dana oktorba iste godine ispred Sportskog centra Topolica u Baru. Likvidiran je dok je vozilom “sitroen C4” (PL AF 316) izlazio sa parkinga sportskog centra. On je bio sestrić Milovana Đukića, ubijenog u Podgorici u oktobru 2014. godine. U kriminalnim krugovima Đukić je bio poznat još iz vremena ratova na prostorima bivše Jugoslavije, kada je bio vrlo blizak s Arkanom (bivši Arkanov “tigar”).

“Boba treba osvetiti”

Kavčanin koji je učestvovao u isljeđivanju Radulovića, Pljevljak koji je pisao sa Skaj naloga Q02NVX, poručivao je da Kapetan mora znati ko je ubijao u Baru.

Istovremeno, Igor Božović je tražio da Radulović kaže ko je ubio Ivana Labana.

“Ko je ubio Slavka Pekovića”, pitao je Pljevljak, pa im Belivuk prenosi što je Radulović odgovorio:

“Labana ne zna ko je ubio. Zna za Slavka, ali ne zna ni ko, ni zašto”.

“Slavka su ubili samo što je komentarisao. Boba treba osvetiti. Zna, zna on dobro”, napisao je Pljevljak.

Zvicer potom konstatuje da Radulović sve to zna:

“Ma sve on to zna, pa ubijao je on Šaranovića i do juče je rekao da su sve oni ubijali. Ko je namjestio Vilu?”, pitao je Kotoranin, prenose Vijesti.