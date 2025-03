U aprilu 2020. godine vođe kavačkog kriminalnog klana i policajci optuženi da su radili za njih, pratili su tadašnjeg policijskog načelnika Igora Popovića zbog sumnje da šuruje sa sada pokojnim vođom njima suprotstavljenog škaljarskog klana Jovanom Vukotićem.

Izvor: TV Pnik/Printscreen/Zorana Jevitić/Kurir/Dado Đilas/Matt Gush/Shutterstock/MUP Crne Gore

Iz mnoštva poruka razmijenjenih preko nekada zaštićene Skaj aplikacije, proizilazi da su se zato sa čelnicima tadašnjeg Sektora za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije dogovarali o tome da Popoviću podmetnu informacije, kako bi provjerili da li će ih prenijeti Vukotiću, prenose Vijesti.

Iz tih prepiski jasno je da je Popović praćen u Kotoru, ali u vrijeme dok je bio na čelu Odjeljenja bezbjednosti Cetinje.

Prije tog angažmana on je obavljao fuknciju načelnika kotorske policije, prenose Vijesti.

U akciju praćenja Popovića bilo je uključeno više policajaca i kavčana, i to nakon što im je javljeno da on iz prijestonice dolazi u Kotor da “trenira”, te da uvijek trči pored kuće škaljarca i, navodno, ubaci listicu u ogradu.

O tome 11. aprila 2020. godine navodni vođa organizovane kriminalne grupe kvački klan Radoje Zvicer obavještava policajca koji je, po tvrdnjama specijalnih tužilaca, službu podredio mafiji, Ljuba Milovića.

Zvicer, koji je u to vrijeme pisao sakriven iza Skaj nika Carlos, Miloviću prosljeđuje prepisku sa osobom koja mu piše sa naloga Samson, koji ga i obavještava o Popoviću, prenose Vijesti.

“Brate, znaš onog načelnika Igora Popovića, nešto petlja ovamo sa ovima, ja mislim... Parkira ti ođe ispred mene na Stasije svako jutro kao da trči i ode ti do zgrade Vukotića. Izgleda da se sa nekim u neki prolaz vidi tamo. I vrati se kao džogira”, piše ta osoba Zviceru.

Kotoranin provjerava o kom prolazu priča njegov sagovornik, ali i da li Popović ide kod njegovog sugrađanina M. J., ali je njegov saradnik uporan:

“Uđe u auto službeno i ide kući. Sa donjega puta ima ti prolaz prije Babilona 15 m, do njihove zgrade. Vjerovatno se gleda sa nekim”.

“On je njihov sigurno”, konstatuje Zvicer i prosljeđuje prepisku Miloviću.

Zvicer i Milović polemišu o tome, pa Kotoranin piše:

“Dobro si ti zborio, sprdnja. Sa CT da dolazi 10 min da trči” i šalje fotografiju službenog automobila i Popovića koji džogira.

“Popović ispod njihove zgrade, sve mu je**m. Rekao sam Zoranu onaj dan, ispratićemo mi bolje, al’ izgleda jak im lobi, ne da Veljović da ga smijene. Kad su ubili Muhu nije blokada postojala. Zoran je poludio bio, al’ vidiš nema snagu”, piše Milović.

Veselin Veljović u to vrijeme bio je direktor crnogorske policije, prenose Vijesti.

Muha, odnosno Cetinjanin Pero Muhadinović, ubijen je 27. februara 2020. godine u prijestonici. Tada je Popović bio načelnik cetinjske policije.

Zvicer konstatuje da je jasno što je taj policajac radio u Kotoru, i piše “zamisli mu treninga”...

“Sve sam ga ja provalio, zato sam im ja smetao, htjeli me satrijet i Ruse protjerati, jer me nisu imali pod kontrolom... Otrov je taj kompleksaš, vidi mu stav kad trči, ne dovata asfalt taj pikinezer, štikla ga zovu, svake cipele nosi đon da mu stave, da bude visočiji”.

Zvicer prenosi da je policajac pola sata razgovarao telefonom od kada je izašao iz vozila, a Milović od njega traže da ga snime sa mora i naprave video.

Tog dana više pripadnika tzv. policijskog narko kartela dogovara se da “doskoče” Popoviću, a tri dana kasnije policajac iz kotorskog Odjeljenja bezbjednosti, Marko Novaković, javlja Miloviću da je njihov kolega ponovo krenuo na trening.

“Evo se Popović zagrijava da trči na Sv Stasije. Sad će prema zgradi... Eno se parkirao kod Rutinog lokala i isteže se, na Sv Stasije”, šalje tadašnji policajac svom kolegi iz službe i klana.

Iz komunikacije proizilazi da je Milović to podijelio sa ostalima, uključujući i šefa Zvicera.

Nekoliko dana kasnije policajci iz tadašnjeg SBPOKK, kojim je rukovodio Zoran Lazović, pričaju o planu da se Popoviću podmetne informacija.

Uhapšeni Ivan Stamatović zvani Batica, 22. aprila pita svog kuma Milovića je li u toku sa tim planom.

“Batice, danas nam rekoše da idemo u subotu za HN. Ne znam još što tačno. A jesi li u toku da Đoković ide kod Žila nešto u vezi Popovića sa CT. Junior pričao ono u vezi podataka što daje i slike pokazao one, ali nešto je tu uključen i Ivan Đ. Danas kaže Junior Ivanu da ujutro pođe do Žila, vezano za Popovića. Jesi li u toku da hoće da mu plasiraju podatak, lažni, pa da vidimo hoće li ga prodati, onda ga hapsimo valjda ako to javi, Popovića. To Junior priča, mada on je ambiciozan vazda”, šalje Stamatović tog dana Miloviću.

Ovaj traži pojašnjenje, pa Stamatović objašnjava: “Žile će da mu plasira podatak koji je lažan, i praćenje ce biti i ako ode na trčanje, uzimamo ceduljicu, ako to bude to, onda ga hapsimo. Tako je rekao. Načelnika”.

Nadimkom Junior oni označavaju uhapšenog policajca Petra Lazovića, koji je taj nik koristio i na Skaju.

Iz komunikacija proizilazi da je Đoković njihov tadašnji kolega iz SBPOK, Ivan Đoković, a Žile je u to vrijeme bio načelnik odsjeka za teška krivična djela u okviru tog Sektora, Milorad Žižić.

Milović objašnjava da je to neizvodljivo, jer “nije Popović naivan”, pa poručuje da ga mogu snimiti samo sa mora i da će im to završiti drug.

“Kako misli on da njega snima na Donji put đe nema pet živih duša. Zna se kad ko prođe, dok sezona ne počne. Nije to Podgorica. To jedino ribar može, sa barke. Tu se vrte škljari, narkomani sa Svetog Stasija, lokal pored toga drže bilovi. Čim sa strane neko stane, odmah vide”, napisao je Milović.

Stamatović mu odgovara: “Oni to onda nešto maštaju. To sam čuo od njih, e šta će uraditi i kako će biti ne znam ti batice”, nakon čega Milović šalje da će Junioru poslati poruku da ne čačka.

“Dok ja ne vidim oću li ga snimiti”...

Većina policajaca koji su mjesecima pratili Popovića ouhvaćena je optužnicama Specijalnog državnog tužilaštva.

Tu kriminalnu grupu, okupljenju oko bjegunca sa policijskom značkom Ljuba Milovića, specijalni tužioci terete da su godinama krijumčarili kokain iz Južne Amerike u Evropu, a istražitelji su došli do dokaza da su prošvercovali više tona skupocjenog bijelog praha.

Droga je ka Evropi išla i iz barske luke, ali i preko Antverpena, Njemačke i Turske.

Dokaze o tome crnogorskim istražiteljima dostavio je Europol, sa kompletnim transkriptima razgovora vođenih preko kriptovane Sky ECC aplikacije, prenose Vijesti.

Analizirajući te dokaze, Specijalno državno tužilaštvo (SDT) utvrdilo je da je Milović u taj kriminalni posao uvukao više kolega - aktivnih i bivših policajaca, uglavnom svojih kumova i prijatelja.

Svi oni su imali precizne uloge u klanu. Navodno, neki su bili zaduženi da koristeći službena ovlašćenja, provjeravaju jesu li im na tragu kolege koje časno rade, alarmiraju ako naiđe opasnost...

Drugi su, pak, zaduženi da umrežavaju one koji su im bili potrebni za stavljanje prljavog novca u legalne tokove.

Tu grupu SDT tereti za stvaranje kriminalne organizacije, pranje novca, neovlašćenu proizvodnju, držanje i stavljanje u promet opojnih droga i nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija.

Bivšeg pomoćnika direktora Uprave policije Dejana Kneževića, koji je obuhvaćen optužnicom, terete za odavanje tajnih podataka i zloupotrebu službenog položaja.

Možda dodaje neka pisma...

Kavčani su u jednoj od prepiski napisali da je policijski funkcioner Igor Popović, trčeći pored kuće Vukotića u Kotoru, u njihovo dvorište bacio nešto.

“Brate, nešto je iz gaća bacio na livadu, tačno ispod zgade, u šiblje”, piše izvjesni Samson 11. aprila 2020. godine šefu kavačkog klana.

Zvicer ga je tada pitao jesu li mogli uzeti to što je Popović navodno bacio, pa i dobija odgovor.

“Ograda sa Donjeg puta, on je bacio to 15-ak metara unutra, nije više od limenke veličine, vjerovatno neke informacije”.

Istog dana Zvicer svog sagovornika pita je li Popović imao negdje drugo da ide, ili baš kod Vukotića u zgradu.

“Pa gledao sam, vrati se odmah, ne zadržava se puno, možda dodaje neka pisma ili informacije. Vrati se posle 10 min i ide kući. Sa službenom astrom PG”, šalje mu sagovornik.

Naći ćemo mu novi posao

Mjesecima nakon što su pratili Igora Popovića i raspravljali o njemu, Ljubo Milović obavijestio je šefa kavačkog klana da će za tog kolegu naći novo radno mjesto, prenose Vijesti.

“Po zakonu mora svakom naći mjesto, njega ćemo za starješinu da štiti objekte od posebnog značaja u državi, tipa Skupština, Vlada, ambasade”, piše on Zviceru 26. februara 2021. godine.

Prvog radnog dana nakon toga, odnosno 1. marta, Popović nije smijenjen, ali jeste tadašnji pomoćnik direktora Uprave policije u čijem sektoru su radili pripadnici tzv. policijskog narko kartela Zoran Lazović.

Popović je na poziciji mjesta načelnika cetinjske policije ostao do 7. maja te godine, kada je i smijenjen, prenose Vijesti.