Optužnica Specijalnog državnog tužilaštva koja je podignuta protiv Emila Tuzovića, Stefana Đukića Mandića i grupe sadrži fotografije oružja, silikonskih maski i objekta za koji je navedeno da je mjesto na kojem su ubijeni Filip Marjanovic i Vukašin Gošović.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Ovu optužnicu Specijalno državno tužilaštvo podiglo je protiv okrivljenih Emila Tuzovića, Stefana Đukića Mandića, Gorana Milašinovića, Milana Brajovića, Ivana Čarapića i Milovana Sekulovića. Tuzoviću, Đukiću Mandiću i Brajoviću stavlja se na teret krivično djelo teško ubistvo, a Milašinoviću, Čarapiću i Sekuloviću teško ubistvo pomaganjem, prenosi Dan.

Kako je ranije objavio "Dan", SDT je na osnovu dokaza sa aplikacije Skaj utvrdilo da su navodni pripadnici "škaljarskog klana" tokom 2019. godine, u danilovgradskom selu Jelenak, ubili dvojicu državljana Srbije, a potom sakrili njihova tijela. Kao organizatori kriminalne grupe označeni su sada pokojni Mile Radulović, zvani Kapetan, i Alan Kožar.



"Daljom analizom kriptovanih komunikacija izmedu okrivljeniog Milana Brajovica "Rine" i pokojnog Mileta Radulovića u vrijeme kada je bio pod kontrolom pripadnika suprotstavljene kriminalne organizacije proizilazi da je nastavljena 22.11.2020 godine, tako što ga je okrivljeni Milan Brajović obavijestio o novim lokacijama na koje je prebacio montažnu metainu garažu i poslao mu fotografije stare kamene kuće na kojoj su vidljiva drvena vrata i ozidani otvori prozora, pa se posmatrano u kontekstu prethodnih kriptovanih komunikacija od 29.10.2020 godine u kojima je pripadnik suprotstavljene kriminalne organizacije koji je koristio pin 4E49F9 zahtijevao od pokojnog Mileta Radulovića da sazna postoje li fotografije kuće u kojoj su ubijeni oštećeni Marjanović i Gošović, zaključuje da je okrivljeni Milan Brajović po izlasku iz zatvora dana 22.11.2020 godine pokojnom Miletu Raduloviću, u uvjerenju da komunicira sa svojim nadređenim, poslao fotografije upravo kuće u kojoj su oštećeni lišeni života tako ga informisao o mjestu na kojem je izvršeno ubistvo", navodi se u optužnici u koju je portal Dan imao uvid.





SDT dalje u optužnici navodi da “sadržina ovih kriptovanih komunikacija potvrđena je i pretragom terena.

"I pretresanjem kuća i drugih objekata u selu Jelenak, koje su po naredbama Višeg suda u Podgorici izvršili policijski službenici Uprave policije - Specijalnog policijskog odjeljenja dana 14. 10. 2024. godine, pa je utvrđeno da se stara kamena kuća koju je okrivljeni Milan Brajović fotografisao pokojnom Miletu Raduloviću 22. 11. 2020 godine, nalazi u blizini njegove porodične kuće u selu Jelenak, a osim toga su pronađeni metalna montažna garaža, metalni kontejner i plac sa kućom koja je u to vrijeme bila u izgradnji, koje je oknvljeni Milan Brajović fotografisao pokojnom Miletu Raduloviću 22.11.2020. godine i u kriptovanim komunikacijama mu objašnjavao da je na tim mjestima "izrotirao štekove". Uitvrđeno da se radi o imanju...(Portal Dan neće objaviti ime vlasnika imanja jer isti nije optužen) u selu Jelenak, što proizilazı iz zapisnika o pretresanjima Uprave policije - Specijalnog policijskog odjeljenja od 14.10.2024 godine, dok se na sačinjenim fotoelaboratima vidi da metaina garaža i kontejner i dalje stoje na istom mjestu na imanju, dok je kuća ...(Portal Dan nije objavio ime vlasnika jer isti nije optužen) u međuvremenu dovršena i useljena", navodi su Specijalnog državnog tužilaštva.

SDT navodi da “analizom kriptovanih komunikacija od 22.11.2020 godine, pouzdano se zaključuje da je okrivljeni Milan Brajović u uvjerenju da komunicira sa jednim od svojih nadređenih u kriminalnoj organizaciji, osim što je pokojnom Miletu Raduloviću otkrio mjesto ubistva oštecenih Filipa Marjanovića i Vukašina Gošovića, izrazio i spremnost da nastavi sa ubistvima pripadnika suprotstavljene kriminalne organizacije, na isti način kako je to činio i prije odlaska na izdržavanje zatvorske kazne i da na teritoriji sela Jelenak svojoj kriminalnoj organizaciji obezbjeđuje iste objekte koje je obezbijedio i za ubistva oštećenih”, prenosi Dan.

"Kao što je to prethodno navedeno, proizilazi i da je okrivljeni Milan Brajović u cilju prikrivanja tragova dokaza ubistva oštećenih u septembru 2019. godine, promijenio lokalitete na kojima su se nalazili pojedini prenosivi objekti korišćeni u izvršenju tog krivičnog djela, a zaključuje se da je kriptovana komunikacija sa pokojnim Miletom Radulovićem od 22.11.2020 godine završena tekstualnim i slikovnim porukama okrivljenog Milana Brajovića da će biti spremno sve što je potrebno za naredna ubistva pripadnika suprotstavljene kriminalne organizacije, uključujući i kombi vozilo bijele boje pored kojeg se okrivljeni Brajović fotografisao: "Ne brini brate. Sve ce bit spremno i za razgovor i za mucenje i rupa. I on je spreman. Svaki nacin"", dio je optužnice u koju je portal Dan imao uvid.

SDT, između ostalog, navodi da su osumnjičeni putem kriptovanere SKY komuniakcije detaljno komunicirali o likvidacijama dvojice državljana Srbije, te nakon jedne od zvučnih poruka u optužnici se navodi:

“Zaključuje se da je nakon ove glasovne poruke drugi pripadnik njihove kriminalne organizacije koji je koristio pin DEEBDC u nastavku kriptovane komunikacije na grupni chat poslao glasovnu poruku "Pa opisao ti je to juče Amiko brate, jeste li zapisivali to sa porukama što je rekao. Gore da su ih uzeli na Rožaje, da su ih prihvatili Manda, Tuzo i ovaj Damir Hadžić njih dvojicu. I doveli su ih tu kod Fitiija na obradu i obrađivali i obestrvili i obestragali ljude. Sve ti je on to juče fino porukom brate moj, to ste sve trebali zapisat”.

"Tako, proizilazi da je 12.12 2019. godine okrivljeni Milan Brajović fotografisao dva ručna bacača zelene boje i o tome obavjestio pokojnog Damira Hodžića kao korisnika pina 8C9798, uz poruku "Vidi blizance hahahaha"", navodi su iz optužnice u koju je portal Dan imao uvid.

Dalje SDT zaključuje da je “nakon toga okrivljeni Milan Brajović i 22.12.2019. godine fotografisao više komada pištolja, automatskih pištolja i revolver, a zatim o tome obavijestio pokojnog Damira Hodžića, tako što mu je uz fotografiju vatrenog oružja poslao i poruku "Ovo je sve provjereno”.

" Analizom kriptovanih komunikacija zaključuje se da je okrivljeni Milan Brajović 11.01.2020. godine pokojnom Damiru Hodžiću poslao fotografiju na kojoj je vidljivo više komada različitog vatrenog oružja pištolja, automatskih pištolja i prigušivača, koju je prokomentarisao porukama: "Ovo je nista brate te sarene baci puca sam iz njih. Jednometki. Opalis jedan i to je to. One dvije 7 nemoze niko dobit sa nastavkom precizne kao sat rade a ne cuju se nista Oni skorpioni kao sat rade a nastavci nisu od njih”", dio je navoda iz tužilačke istrage, piše Dan.

Prema stavu SDT, “zaključuje se da je u daljoj komunikaciji, okrivljeni Milan Brajovići 11.01 2020.godine pokojnom Damiru Hodžiću poslao fotografiju eksplozivne naprave zelene boje sa ćiriličnim natpisom "MRUD", uz komentar da je dobra za uništavanje pripadnika suprotstavljene kriminalne organizacije: "Ovo je dobra stvar. Uf pravo ludilo. Moramo ih satriet kako nam glava zna”

"Proizilazi da je okrivljeni Milan Brajović kao korisnik pina 62DDB5 31.01.2020 godine poslao pokojnom Damiru Hodžiću fotografiju na kojoj su vidljive jedna raspakovana i jedna neraspakovana silikonska maska, uz komentar dobre za neko skorašnje ubistvo pripadnika suprotstavljene kriminalne organizacije: "Za neku akciju ako bog brzo da budu takicne"", dio je iz optužnice SDT-a.

"Daljom analizom kriptovanih komunikacija ostvarenih između okrivljenog Milana Brajovića kao konsnika pina 690KFD i okrivljenog Emila Tuzovića kao korisnika pina 92TSA1, zaključuje se da ga je okrivljeni Milan Brajović 20.11.2020 godine obavijestio da je izašao iz zatvora, kao što je o tome istog dana obavijestio okrivljenog Stefana Đukića Mandića, ali pokojnog Mileta Radulovića. Zaključuje se i da je 22.11.2020 godine okrivljeni Milan Brajović u nastavku kriptovanih komunikacija poslao okrivljenom Emilu Tuzoviću selfi fotografiju sa vidljivom starom kamenom kućom u pozadini, odnosno istom starom kućom koju je istog dana fotografisao i postao pokojnom Miletu Raduloviću Zaključuje se da je okrivljeni Milan Brajovic 23.11 2020.godine okrivljenom Emilu Tuzoviću poslao još dvije fotografije, od kojih su na jednoj vidljiva drvena vrata od stare kamene kuće i njegova ruka u kojoj drži metalni ključ od drvenih vrata kuće, dok se iz druge fotografije zaključuje da je okrivljeni Milan Brajović otključao drvena vrata i ušao u staru kucu, čija je unutrašnjost djelimično vidljiva, obzirom da se jedino mogu vidjati odložena vrata bijele boje", dio je navoda iz optužnice u koju je portal Dan imao uvid.

"Proizilazi da je u nastavku ove kriptovane komunikacije, okrivljeni Emil Tuzović pitao oknvljenog Milana Brajovića da mu pojasni fotografije, pa ga je nakon dobijenog objašnjenja pohvalio da fotografisani objekat valja i da je zlata vrijedan, a radi se o porukama. "Sto je to Kako da ne valja brate to je zlata vrijedno. Ti si brat moj bogami svi smo mi radnicka klasa"", navodi su SDT-a.