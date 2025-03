“Sve nas pobio Fidel, posle Radojke se pomirio sa njima. Adža, Kikija, Zvonceta, Joka, Gotija. Sve nas namješta, na klanje sve poslao, samo ćuti napisao je 12. decembra 2020. godine Emil Tuzović sakriven iza nika Barmalos.

Izvor: Printscreen/ Privatna arhiva/Kurir/Dado Đilas

Nakon što je u drugoj polovini 2020. godine mučeno i ubijeno više pripadnika i saradnika škaljarskog kriminalnog klana, članovi te organizovane kriminalne grupe međusobno su počeli da se optužuju za izdaju, a onda su, proizilazi iz Skaj prepiski, shvatili da ih sve namješta jedan čovjek - sada ubijeni Mile Radulović zvani Kapetan i General, prenose Vijesti.

Tada otkrivaju i da im je lažno prijavio da je ubio kavčanina Radoja Živkovića zvanog Žuti, i to im naplatio 800.000 eura.

U tom razgovoru Tuzović optužuje Radulovića da se pomirio sa kavčanima nakon pokušaja ubistva Radoja Zvicera u Ukrajini, u maju 2020. godine, a da je nakon toga prodao Damira Hodžića, njegovog zeta Adisa Spahića koji nije imao kriminalni dosije, Alana Kožara i Damira Hadžića, Milana Ljepoju, Lazara Vukićevića, Jovana Jovanovića, Rista Mijanovića, Aleksandra Šarca, ali i da je na zahtjev Radoja Živkovića tražio likvidaciju Sava Lopičića...

Radulović je u to vrijeme bio zarobljen i zvjerski mučen, a nekoliko dana nakon Tuzovićeve prepiske kavčani su ga likvidirali.

“Od kada je Rale živ ođe ostao on je 300 posto s njima, da ga ne sumnjičim da me on u Skoplje na**zio bio. Namjestio je klasično Adža (Kožara) i Kikija (Hadžića), Surf je imao sreće. Pitam ga zašto se Surf izgasi, veli počeo da mi priča budalaštine. Gluposti, napao ga Surf i ugasio se, posle on ubija kao Žutoga Živkovića, šalje svima slike i naplatio je 800 hiljada za to. Sad je Žuti viđen živ i zdrav i traže ljudi pare nazad, veli daće posle sastanka, znas sam kojeg. Stiglo mu 100 komada, odmah ih uzeo da ne bude da izvaljen i ostane bez toga”, piše Tuzovć Baraninu Stefanu Jankoviću, koji je tada koristio Skaj nadimak Osama Bin Laden.

Tada mu detaljno prenosi kako su shvatili da je Radulović izdao i namjestio pripadnike svoje ekipe.

“Ajmo ovako, Daka mučeni je poš’o na lokaciju sastanka i nikad se ne vrati iz Danilovgrada, poslao ga na adresu kod dušmana, imamo prepisku od tog jutra od Generala i Beograđana, đe kaže - ‘Danas hapsimo Velju i Mareta, budite spremni’. To je prepiska od pre sastanka Daka đe je poš’o. Posle im piše - ‘Za sat vremena ga hapse’, i pošli su na adresu Laza i ko zna ko. Tu prepisku imamo slikanu sve i čuvamo kad dođe na sastanak da da odg. na to kako ih u BG servirao, posle toga na red dolaze Joko i Goti. Goti kupio Joku stan i dobar sa njim, pomagao ga. A Goti dobar sa Fidelom samo, i Fidel mu tražio da Joko ode u Barsu, da pomogne za akciju, a dogovarao isto sastanak Gotija i Fidelovog druga u Istanbul. Tempir’o je akcija u Barsu i sastanak u Istanbul isti dan. Joka je taj dan posl’o kod svog druga u Barsu da se nađu da snime teren i nije se više javljao. Trkač nap’o Gotija đe je Joko, nema ga da se javi, ovaj pita Generala - dje ga je Joko ne javlja se 4h već. Kaže sve je dobro, na teren je već. Uveče nestaje Goti, a tu prepisku sa Generalom posl’o Trkaču. General nam sjutra kaže svima - ubio sam Gotija, Daku je namjestio, a nikom nije rek’o da ga radi, ali nikom, a morao je odrat Gotija isti dan kad i Joka, jer bi se ofir’o, napali bi ga Trkač i Goti - poš’o Joko kod tvog druga i nema ga. Goti je otvorio Sky i tu su vidjeli prepisku poslanu od Generala i Gotija Trkaču, đe je za Joka ono”, piše Tuzović i šalje prepisku između Mijanovića i Radulovića koja se odnosi na Jovanovića, pišu Vijesti.

Tada objašnjava i da Trkač ima originalnu prepisku, kao i da su saznali što se dogodilo sa Zvoncetom - Milanom Ljepojom, odnosno, kako je Radulović i njega poslao u smrt.

“Sad pre 20 dana Zvonce locirao Božovića i htio da ga odere. Zvonce je odradio pljačku u Dubai onu, osuđen tam na doživotnu. Njemu pre dva dana General kaže uzeo sam ti blindu u BG, pođi da je uzmeš. Momak poš’o i nikad se ne vrati. Zvoncetova žena je ‘pink-panterka’, robijala za pljačku u Tokio i u Njemačku, s njim je 20 godina, i rekla odma’ ovom drugu - posl’o ga Fg-Fg po blindu. Ali kad su Zvonceta digli napisali ženi poruku i FG-FG poruku, odu do Baje i isti tren kako napisali i ovi pročitali, sve kontakte iz imenika pobrisali. Znači alibi za Generala, ali nisu odma trebali brisat’ kontakte, zajebali su se. Mene pita

pre tri dana - đe su zakopana ona trojica, jesu kod Rine? Ja mu samo rek’o - ne brate. Sad zove Rinu u HN da radi Ćopavog, a Ćopavi nije tu. I nikom ne kaže to bez Rini. Poslao Boretinog druga u Španiju da radi akciju, niko ne zna ko se radi. Pobjegao momak odma, rek’o mu Boreta. A Trkaču stiglo da se sprži tel. odma kad su vidjeli da ima dokaz - prepisku Generala i Gotija. Htjeli da sprže tel. mu, da bi uništili dokaz”...

Radulović, inače Kragujevčanin nastanjen u Baru, ubijen je krajem 2020. godine.

Slučaj njegove otmice i ubistva, u istoj je optužnici sa dvostrukim ubistvom u Spužu - Damira Hodžića i njegovog zeta Adisa Spahića, koji nije imao kriminalni dosije.

U tom aktu Specijalnog državnog tužilaštva, navodi se da je Zvicer 2020. godine organizovao kriminalnu organizaciju čiji pripadnici su postali Veljko Belivuk, Marko Miljković, Nebojša Janković, Ratko Živković, Radoje Živković zvani Žuti, Dragan Knežević, Milan Vujotić, Stevan Kraljević, Slobodan Kašćelan, Davor Perović, Nenad Kaluđerović, Darko Prelević, Dejan i Blagoje Gašić, Miloš Radonjić, Petar Đurović, Vladimir Vučković, Nikša Perović, Rade Garović, Mersudin Čalaković, Marko Kilibarda, Aleksandar Paunović, Nikola Spasojević, Radovan Mujović, Zoran Kažić, Aleksandar Dragićević, Aleksandar Ljumović, Milan Knežević, Borko Bešković, Bojan Bešović...

Piše da je Ratko Živković iskoristio poznanstvo i kumovske veze sa oštećenim Radulovićem i namamio ga da dođe na navodni sastanak, zajedno sa Hodžićem.

Na tom sastanku, saopšteno je ranije iz Tužilaštva, Hodžić i Spahić odmah su likvidirani, a Radulović zarobljen, danima mučen i na kraju ubijen.

Prema tvrdnjama Specijalnog državnog tužilaštva pripadnici zločinačkog kavačkog klana nakon brutalnog mučenja Radulovića su zadavili, a njegovo tijelo je spaljeno na Lovćenu - na lomači napravljenoj od automobilskih guma.

Kožar i Hadžić likvidirani su u julu 2020. godine na Krfu, a krajem te godine na monstruozan način mučeni su, a potom i ubijeni Ljepoja, Vukićević, Šarac... U oktobru te godine u Spužu su ubijeni Hodžić i Spahić, a van Crne Gore i Jovanović, Mijanović i Lopičić...

Jovanović je, navodno, početkom novembra 2020. godine ubijen u Španiji, a Mijanović istog dana u Istanbulu. Navodno je i Lopičić likvidiran u Španiji.

Vukotić je ubijen gotovo dvije godine kasnije, u septembru 2022. godine u Istanbulu.

Tuzović i Mandić u zatvoru su u Ukrajini. U toj državi odgovaraju zbog pokušaja ubistva vođe kavačkog klana Radoja Zvicera.