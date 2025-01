Direktor Uprave policije naglasio da nije tačna ranije objavljena satnica početka masakra na Cetinju u kojem je stradalo 12 osoba, te da će provjeriti sve prethodno sakupljene informacije.

Izvor: Vlada Crne Gore

Vršilac dužnosti direktora Uprave policije Lazar Šćepanović pojasnio je, povodom objava Televizije E i Portala ETV, da su ranije date izjave da je ubica Aco Martinović napustio lokal ,,Velestovo“ u centru Prijestonice u 17:15 bazirane na osnovu saznanja i kazivanja pojedinih svjedoka, a ne na osnovu pregledanih snimaka sa nadzornih kamera, te da ta satnica ne odgovara stvarnom vremenu kada je ubica napustio lokal, već da novi prikupljeni dokazi ukazuju da je ,,Velestovo“ napustio ranije.

"Biće sačinjen detaljan izvještaj o kretanju ubice kritične noći, kako prije samog zločina tako tokom i nakon izvršenog teškog ubistva na štetu više lica. Na osnovu sprovedenih analiza, zasnovanih na pregledu video nadzora, biće urađena rekonstrukcija kretanja izvršioca kao i određenih svjedoka i jedne žrtve", kazao je Šćepanović za Portal ETV, podsjetivši da je on na samom presu ukazao da se sve činjenice dodatno provjeravaju i da je naglasio da će o svemu javnost biti upoznata.

Na osnovu dosada prikupljenih i novih podataka, vršilac dužnosti direktora Uprave policije naglašava da je ubica imao dovoljno vremena da pođe na određenu lokaciju za koju se sumnja da je bila njegova kuća, da se vrati na lice mjesta i da krene u krvavi pir koji je započeo u 17:21 sati.

"Zatražio sam detaljan pisani izvještaj o postupanju službenika policije kritičnog dana i naložio sam da se sve mjere i radnje utvrde, o čemu sam obavijestio Unutrašnju kontrolu, ali i Savjet za građansku kontrolu policije."

Ekipa Televizije E i Portala ETV navodi da je u više analiza dovodila u pitanje zvaničnu verziju satnice zločina koju je v.d. direktora Šćepanović iznosio u javnost, dok je jučerašnje istraživanje Televizije E i Portala ETV nepobitno dokazalo da, ukoliko je tačna satnica prva četiri ubistva, koju je policija saopštila nekoliko puta, Martinović nije mogao u intervalu od svega pet minuta – od 17:15 do 17: 20 - da pođe, nakon verbalnog incidenta u kafani ,,Velestovo”, do svoje kuće u Bajicama, uzme pištolj i vrati se do centra Cetinja gdje je, kako se tvrdi u policijskom izvještaju, od 17:20 do 17:26, ubio osmoricu i ranio trojicu sa kojima je sjedio u kafani.