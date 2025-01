“Radi se o izvršiocu krivičnog djela koji je lišio života najbliže prijatelje, drugove, članove porodice, izrazio brutalnost i agresivnost prema djeci”, rekao je Šćepanović.

Izvor: Vlada Crne Gore

Vršilac dužnosti direktora Uprave policije Lazar Šćepanović kazao je večeras da još ne može dati precizan odgovor o motivu tragedije na Cetinju.

“Motiv se utvrđuje. Radi se o izvršiocu krivičnog djela koji je lišio života najbliže prijatelje, drugove, članove porodice, izrazio brutalnost i agresivnost prema djeci”, rekao je on, gostujući u emisiji Nedjelja u retrovizoru na Televiziji Vijesti.

Dodao je da je lično razgovarao sa članovima porodica povrijeđenih, službenicima policije koji su ga poznavali, čitao izjave svjedoka koji su dobro poznavali ubicu.

“Ne mogu tačno reći gdje tražiti motiv. Kada se radi o ovako kompleksnim monstruoznim krivičnim djelima, mišljenja sam da ovdje motiv možemo posmatrati – da je lice bilo neprihvatljivo u okruženju, da se osjećao odbačen i da nije prilagodljiv, da je imao nizak prag tolerancije, bio agresivan na brz i nekontrolisan način, da je osjećao određen oblik zavisnosti (ne na psihoaktivne supstance i alkohol), već ljubomoru. Nije imao užu porodicu, nije ostvaren kao otac, da se radi o osobi koja je bila i prepoznata u jednoj policijskoj radnji sa specifičnim ponašanjem…”, rekao je Šćepanović.

Na pitanje kakva je svađa u kafani “Velestovo” bila neposredan povod da Aco Martinović ode do kuće, uzme oružje i ubije četvoro i rani troje ljudi, Šćepanović je rekao:

“Rekao sam da je bio verbalni incident između Martinovića i jedne osobe koja je smrtno stradala. Na jednom snimku koji je napravljen u lokalu se vidi da lica borave u kafani, da je u kafani klasično slavlje uz muziku i da sva lica i smrtno stradali uživaju u ambijentu. I na tom snimku se vidi lice Aco Martinović koje sjedi sa još jednim licem u atmosferi potpuno normalnoj i prirodnoj. Iz tog ambijenta je došlo do okidača”.

Šćepanović je rekao da je rađena obdukcija tijela Martinovića kako bi se utvrdilo da li je bilo u alkoholisanom stanju ili pod uticajem psihoaktivnih supstanci.

“Dobio sam informaciju usmeno da je analiza u krvi kod ubice Aca Martinovića 0,40 grama po kilogramu, analiza urina 0,40 grama po kilogramu i nije bio pozitivan na psihoaktivne supstance. Što će reći da je bio u manje alkoholisanom stanju”, kazao je on, prenose Vijesti.

Šćepanović je potvrdio da su sva ubistva u tragediji na Cetinju počinjena za oko 30 minuta.

“Oko 17.15 minuta nakon verbalnog incidenta u kafani, Aco Martinović je automobilom otišao do nepoznate lokacije, vratio se oko 17.20 i počeo da puca na sva lica koja su u objektu. Od 17.20 do 17.24 on je lišio života četiri lica, tri ranio. Među ovim licima se nalazio i J.O. koji je zajedno sa njim pošao u vozilo i udaljio se na drugu lokaciju u naselju Humci, gdje mi u tom momentu nijesmo imali prijavu. U 17.26 izvršilac je bio na drugoj lokaciji, ušao u kuću pokojnih Martinovića obraćajući se riječima ‘Kume ubio sam ti brata, ubiću i tebe’, potegao oružje ispalio projektil, usmjerio oružje u pravcu njegove supruge koja je preživjela, gdje prema određenim saznanjima je sada pokojni J.O. koji se odvezao s njim, spriječio da ne bude lišena života supruga sa djetetom koja je pobjegla ranjena u komšijsku kuću… Pokušao je da spriječi da ne puca u njenom pravcu i tada je došlo do lišavanja života J.O. Ubica se nakon toga dislocirao na kuću roditelja N.M i lišio života oba roditelja i to je okvir vremenski… To je sve vrijeme kada dobijamo prvu prijavu 17.26 i u tom momentu imamo osam lišenih života i četiri ranjena”, dodao je Šćepanović.

Upitan ako je događaj prijavio konobar, kako je pogriješio, direktor policije je odgovorio:

“Razgovarao sam sa njim, lice nije imalo predstavu od straha i obavijestio je policiju da je došlo do ubistva u kafanu ‘podmornicu’. Policajci nijesu znali koja je to kafana. Upitao ga je dva puta policajac gdje je, odgovorio je u kafani koja se nalazi u Bajice po prezimenu Vučinić. Policijski službenici su stigli u 17.31 u kafanu Boža Martinovića, gdje su obavili kratak razgovor i utvrdili da nema tamo nikakvog događaja. Nakon toga je stigla prijava u 17.27 od radnika Komunalnog koji je kazao da je u jednoj kafani došlo do upotrebe vatrenog oružja… Treća informacija u mislim 17.27 da je vlasnik kafane obavijestio dežurnu službu i da je došlo do upotrebe vatrenog oružja i da ima više ubijenih… I opet je došlo do nepotpune informacije nakon čeka policijac kaže ‘kaži više đe'”… pojasnio je Šćepanović.