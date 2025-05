Vršilac dužnosti direktora Uprave policije Lazar Šćepanović kazao je da je masovno ubistvo na Cetinju bilo nepredvidivo, i da se nije moglo proaktivno nastupati kako bi se ono spriječilo.

Izvor: MONDO/Balša Janković

To je rekao na sjednici Odbora za bezbjednost i odbranu, koja je u toku, prenose Vijesti.

Toj sjednici po pozivu prisustvuju Šćepanović, ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović, a u radu će, najavio je predsjednik Odbora Miodrag Laković, učestvovati i v.d. generalne direktorice Direktorata za normativno pravne i kadrovske poslove Snežana Jonica.

Šćepanović je rekao da je krvavi pir bio nepredvidiv, a potom ponovio što je sve policija učinila nakon što su dobili prvi poziv u 17:26 sati, tog dana.

Objasnio je hronologiju zločina, ali i što je policija preduzela nakon prijave.

Šćepanović je kazao da je ubica bio antisocijalna ličnost, da nije podstrekivan niti imao pomoć u izvršenju zločina.

Poručio je da te događaje ne treba koristiti za dnevno-političke obračune...

Šćepanović je rekao da je veoma teško govoriti o dva tragična događaja na Cetinju, ali i da je teško braniti naslijeđeni bezbjednosni sektor.

"Braniti istinu nije teško, ali je teško braniti one mehanizme koji se ne mogu odbraniti – to je nasleđe, bezbjednosni sektor koji je naslijeđen i koji nije bio spreman za velike bezbjednosne izazove sa kojima se suočavala crnogorska policija. Događaj od 1. januara 2025. godine je bio nepredvidiv, Uprava policije nije mogla proaktivno postupati i spriječiti nastupanje posledice", izjavio je on, pišu Vijesti.

Rekao je, osvrćući se na prethodnu sjednicu, imajući u vidu da se radi o informacijama koje nose oznaku "interno", danas ne može govoriti o tome, ali da se radi o tehničkim kapacitetima, specijalizovanoj opremi i radnjama koje je preuzela Uprava policije...

Kazao je da će odgovoriti na sva pitanja, a da je poslaniku Oskaru Huteru već odgovorio na 33 pitanja.

Šćepanović je govorio i o zločinu u Medovini.

Pojasnio je da je nakon prvog poziva, izvršilac je već bio na drugoj lokaciji.

Šćepanović je pojasnio i što su sve preduzeli - sproveli istražne mjere i radnje, izvršili pretrese više objekata, objekte u kojima je boravio Aco Martinović i koje je koristio:

"I u jednom objektu pronašli dvije ručne bombe M75, dvije starije puške, četiri mobilna telefona i određeno hladno oružje. Svi telefonski uređaji i ostali predmeti bili su predmet vještačenja, a izvještaj je dostavljen Tužilaštvu”, kazao je Šćepanović.

Ponovio je da je Martinović ranije registrovan u evidencijama Uprave policije, kao i da je bio prvostepeno osuđen, te da je upućen u zdravstvenu ustanovu, da je konstatovano da ne smije koristiti alkohol, ali da Uprava policije nakon toga nije od Ministarstva zdravlja dobila podatke o aktivnostima koje su sprovedene u odnosu na Martinovića.