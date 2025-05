Kesa na glavi, prijetnje silovanjem, udarci svuda po tijelu, zlostavljanje... Tako je Nikšićanin Jovan Mrvaljević opisao "vožnju" od rodnog grada do Podgorice, sa pripadnicima Tima za posebnu operativnu podršku, koji su ga, po tvrdnjama tužilaštva zlostavljali.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Kako prenose Vijesti on danas svjedoči u nastavku suđenja suspendovanim policajcima Petru Lazoviću i Jugoslavu Raičeviću, koji odgovaraju zbog zlostavljanja dvojice škaljaraca Mrvaljevića i Mila Jovanovića.

On je ispričao da je u noći između 30. i 31. decembra 2020. godine u Nikšiću zaustavljen automobil u kom je bio sa Milem Jovanovićem i Vladanom Mijuškovićem.

"Zaustavila nas je patrola, koja je u automobilu pronašla pištolj, za koji je Vladan Mijušković rekao da je njegov. Kada su nas priveli u stanicu stigao je poziv sa se hitno javimo u City mol... Posle nekog vremena došlo je tridesetak uniformisanih policajaca, koji su odmah u holu počeli da nam dobacuju.... Mene su ubacili u BMW X5, crni, sjela su četvorica i počeli da me zlostavljaju i prijete silovanjem, govorili su da treba da potpišem sve što mi napišu i da priznam da radim za Jovana Vukotića, da je trebalo da ubijemo nekog kavčanina", rekao je Mrvaljević.

Dodao je da je, kada su stigli između tunela Budoš i malog tunela, Jugoslav Raičević pozvao motorolim Petra i rekao mu "da neću da slušam, i da se zaustavi da dođe", kako prenose Vijesti.

"Oni su stali automobilom ispred nas, Petar je počeo da lupa na staklo da ga otvore, kada su otvorili izvukao me kroz prozor i naslonio mi glavu na onaj dio gdje se spušta i podiže staklo, mislio sam da će da mi slomi vrat. Prijetio mi je, tukao me", kazao je Mrvaljević.

Tokom ispitivanja svjedoka oštećenog Jovana Mrvaljevića, branilac Petra Lazovića, advokat Borivoje Borović tražio je da svjedok objasni da li se protiv njega vodi neki krivični postupak zbog pištolja pronađenog u automobilu, prenose Vijesti.

Nakon što je pravna zastupnica Mrvaljevića, advokatica Tatjana Pavličić podsjetila da je on u ovom predmetu žrtva, a ne okrivljeni, sudija Ilija Radulović odobrio je pitanje, navodeći da se optuženima stavljaju na teret teška krivična djela i da želi da upozna svjedoka.

Dok je Mrvaljević objašnjavao da pred Višim sudom u Podgorici odgovara zbog stvaranja kriminalne organizacije i navodnog planiranja ubistva, Borović je ponovio što mu se stavlja na teret, kada je Pavličić reagovala: "To se stavlja na teret i Vašem branjeniku", kazala je ona, aludirajući na Lazovića, prenose Vijesti.

Petar Lazović joj je sa optuženičke klupe dobacio: "I protiv Vašeg muža isto", aludirajući na Veselina Para Pavličića.

Odgovarajući na pitanja Lazovićevog branioca Nikole Martinovića, Mrvaljević je rekao da Petra Lazovića poznaje od avgusta 2020. godine, kada je preživio prvu torturu, koju nije prijavio, prenose Vijesti.

Rekao je da tada nije znao ko su četvorica policajaca koji su ga tukli, ali da mu je objašnjeno da je jedan od njh sin visokog funkcionera policije, da maltretira ljude, da je blizak kavačkom klanu.

Kazao je da za ostalu trojicu i dalje ne zna ko su, prenose Vijesti.

"Petra Lazovića poznajem iz avgusta 2020. godine kad sam takođe bio žrtva torture, a u kojem je on učestvovao, i tom prilikom je bio bez fantomke. Tada je bio sa jos trojicom, davali su mi da uzmem pištolj brušenih brojeva, a po Nikšiću se pričalo da specijalni tim dolazi u Nikšić da vrši torturu nad onima koji idu na litije i nisu za DPS. Govorili su mi sa će tim pištoljem da me ubiju, i da kažu da sam pucao na njih", rekao je on.

Odgovarajući na njegova pitanja Mrvaljević je kazao da je tada saslušavan zbog nekog ubistva u Podgorici, ali da je čak i poligraf prošao.

Kazao je i da je nakon druge torture, u decembru 2020. godine, slikao povrede, ali da mu je taj telefon oduzet u avgustu 2021. godine.

Dodao je i da se tada, nekoliko dana nakon torture, obratio "Vijestima" jer nije smio da podnese krivičnu prijavu protiv policije, zato što su oni koji su ga zlostavljali bili najvažnija policija u državi.

Odgovarajući na pitanja Martinovića, kazao je da je, dok su bili u vozilu, slutio da je policajac koji sjedi na prvom sjedištu Jugoslav Raičević, prenose Vijesti.

"Njegov glas mi je bio poznat. Kada je skinuo fantomku u bolnici prepoznao sam ga i povezao sam njegov lik sa glasom koji sam čuo u autu i shvatio sam da je sve vrijeme on bio sa mnom", kazao je on.

Objasnio je da prije toga nije znao Raičevića, da su se možda mimoišli u prolazu, da nisu nikada imali neposrednu komunikaciju.

"Ali sam znao da je policajac, ne i koji, jer mi je neko pokazao u prolazu - tu sjede policajci", rekao je on.

Odgovarajući na pitanja Raičevićevog branioca, advokata Miloša Vuksanovića kada je ranije čuo glas tog okrivljenog, da bi ga poznao, rekao je da nije nikada.

Vuksanović je ukazao na razlike u kazivanju svjedoka date tokom dva saslušanja u tužilaštvu, navodeći da je tokom prvog saslušanja tvrdio da je na mjestu suvozača sjedio policajac Ivan Đoković.

Šta podrazumjeva pod riječju suvozač, Mrvaljević je kazao da je to čovjek koji sjedi na prednjem sjedištu u automobilu, na mjestu pored vozača. Vuksanović je pitao ko je onda bio na mjestu suvozača.

"Policajca Ivana Đokovića ne poznajem od ranije, za njegoo ime sam saznao iz spisa i odbrane Jugoslava Raičevića.

Pred tužilaštvom sam se dva puta izjašnjavao povodom ovog događaja. Ne mogu da se sjetim kada", kazao je on.

Vuksanović je pročitao dio iskaza koji je Mrvaljević dao 2023. godine, kada je ispričao da je od policajaca koji su ga tukli poznao Đokovića, i to po smijehu, jer je i on učestvovao prvi put u torturi.

"On me na putu od Nikšića do Podgorice najviše udarao, a sjedio je na mjestu do vozača", citirao je Vuksanović izjavu Jovana Mrvaljevića.

Ko je sjedio na mjestu suvozača, pitao je potom Vuksanović.

"Ne mogu da se sjetim, možda je bio lapsus. Kad sam se prvi put izjašnajavao u svojstvu svjedoka i kad mi kažete da sam tada rekao da je to bio Đoković, i mislim da sam zamjenio mjesta gdje je ko sjedio, a sad sam siguran da je na mjestu suvozača sjedio Jugoslav Raičević, a Đoković pored mene", kazao je on.

Lazović je kazao da nema pitanja za svjedoka, ali je prigovorio njegovom iskazu, a potom mu se zahvalio, navodeći da je nakon njegovog saslušanja rasvijetljeno jedno krivično djelo, prenose Vijesti.

"Na osnovu njegovih informacija", kazao je Lazović, nakon čega mu je Mrvaljević dobacio - "Možda na osnovu informacija Radija Zvicera".

Sudija Radulović opomenuo ga je da ne dobacuje i da poštuje sud.

Vuksanović je kazao da nakon današnjeg svjedočenja, predmet mora da se dosatavi Osnovnom državnom tužilaštvu zbog krivičnog djela davanje lažnog iskaza i lažnog prijavljivanja.

Sudija Ilija Radulović tražio je da mu svjedok oštećeni objasni koga je vidio u bolnici, kada se osvijestio, Mrvaljević je rekao:

"Kad sam se probudio u bolnici tu su bili doktorka, medicinska sestra, a bili su i Jugoslav Raičević i Petar Lazović koji nisu nosili fantomke, a bilo je i još policajaca sa fantomkama", kazao je on.

Rekao je i da je to što u njegovoj izjavi piše da Raičević ima plave oči, izvučeno iz konteksta.

"Rekao sam da je plav čovjek. Kada me advokat pitao, ima li plave oči, što sam potvrdio, ali nisam znao", kazao je on.

Raičević nema plave oči i sud je ranije već to utvrdio, prenose Vijesti.

Sudiji je rekao i da mu telefon kojim je napravio fotografije povreda nikada nije vraćen, kao i da ga nije tražio, jer je uhapšen na kapiji zatvora i još nije izlazio iz pritvora.

Mrvaljević je objasnio da mu je advokat pitanja postavljao tako da ga je zbunio.

"Posle su se na to vadili, kao da je najvažnije", rekao je Mrvaljević.

Vuksanović je čitajući njegov iskaz, kazao da je boju očiju Mrvaljević pomenuo odgovarajući na pitanje tužiteljke.

"Evo da vidite kako demoni od advokata zbunjuju navodne oštećene. Ovo je čista manipulacija i lažan iskaz", kazao je Vuksanović.

Borović je pozvao tužiteljku da obustavi postupak, jer se radi o potpuno nekredibilnom svjedoku koji više puta mijenja iskaz.

"Vrlo interesantno je ovo što smo saznali danas, da on nije podnosio krivične prijave, već je ciljano dao intervju", rekao je Borović.

Govoreći o, kako je rekao, nekredibilnosti svjedoka, kazao je da se protiv njega vodi veliki broj postupaka.

"Netačno je da nije imao saznanja, već je znao da u ljekarskom uvjerenju piše da nije imao povreda", dodao je Borović.

On je dodao da je očigledno da je Mrvaljević namjerno prijavio Lazovića.

"Svjedočki iskaz je provjerljiva kategorija koja se mora dovesti u vezu sa drugim iskazima. Kada se to ima u vidu potpuno je jasno da se iskazu koji smo danas čuli ne može pokloniti vjera... Potpuno je jasno da je Petar Lazović optužen jer je sin visokog policijskog funkcionera, a Jugoslav Raičević je tu jer mu je neko rekao kakve oči ima", rekao je advokat Martinović, prenose Vijesti.