Okrivljeni Petar Lazović i Jugoslav Raičević terete se da su na štetu oštećenog Jovana Mrvaljevića, kao saizvršioci izvršili krivično djelo mučenje.

Izvor: MINA

Predsjednica vanraspravnog krivičnog vijeća Osnovnog suda u Podgorici potvrdila je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici koja je podignuta protiv Petra Lazovića i Jugoslava Raičevića, zbog krivičnog djela mučenje u saizvršilaštvu na štetu Jovana Mrvaljevića i Lazovića zbog krivičnog djela mučenje na štetu Mila Jovanovića, saopšteno je oz Osnovnog suda u Podgorici.

“Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici podiglo je optužnicu pred Osnovnim sudom u Podgorici kojom se okrivljeni Petar Lazović i Jugoslav Raičević terete da su na štetu oštećenog Jovana Mrvaljevića, kao saizvršioci izvršili krivično djelo mučenje, dok se okrivljeni Petar Lazović tereti i da je na štetu oštećenog Mila Jovanovića, u saizvršilaštvu sa za sada neidentifikovanim licima izvršio krivično djelo mučenje”, navodi se u saopštenju ODT-a.

Naglašava se da nakon održanog ročišta radi ispitivanja i ocjene zakonitosti i opravdanosti optužnice Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici koja je podignuta protiv okrivljenih Petra Lazovića i Jugoslava Raičevića, zbog krivičnog djela mučenje u saizvršilaštvu i okrivljenog Petra Lazovića zbog krivičnog djela mučenje, predsjednik vanraspravnog vijeća Osnovnog suda u Podgorici nalazi da prikupljeni dokazi tokom istrage daju dovoljno osnova za zaključak da postoji osnovana sumnja da su okrivljeni učinili krivična djela koja su im optužbom stavljena na teret.

“Kako predsjednik vanraspravnog vijeća nije utvrdila da u konkretnom slučaju potrebno bolje razjašnjenje stvari da bi se ispitala osnovanost optužnice, niti ima potrebe da se istraga dopuni, a pri tome nije našla ni da postoje zakonski razlozi koji bi mogli dovesti do obustave krivičnog postupka, odnosno odbacivanja optužbe u konkretnom slučaju, to je donijeta odluka da se potvrdi optužnica. Glavni pretres će biti zakazan kada se za to steknu zakonski uslovi”, zaključuje se u saopštenju Osnovnog suda.