Jovana Mrvaljevića i Mila Jovanovića nijedan policajac nije tukao u noći između 30. i 31. decembra, a službenici Tima za posebnu operatvnu podršku samo su ih dovezli iz nikšićke policije do prostorija Sektora za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije u Podgorici, gdje su ih saslušavali inspektori.

Ovo je juče u sudnici Osnovnog suda u Podgorici tvrdio policajac Petar Lazović, dok se raspravljalo o zakonitosti i opravdanosti optužnice podnijete protiv njega i njegovog kolege Jugoslava Raičevića.

Tim tužilačkim aktom tužiteljka Biljana Pavličić tereti ih da su krajem 2020. godine, kao službena lica, mučili pripadnike zločinačkog škaljarskog klana Mravljevića i Jovanovića, nakon što su ih uhapsili.

Tereti ih da su krivično djelo počinili dok su preduzimali službenu radnju privođenja dvojice uhapšenih iz Centra bezbjednosti Nikšić u prostorije tadašnjeg Sektora za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije (SBPOKK) u podgoričkom City molu.

“Iz svih prikupljenih dokaza proizilazi da su se u radnjama okrivljenih stekli elementi bića krivičnog djela koje im se stavlja na teret. Negirali su izvršenje krivičnih djela, međutim, njihova odbrana opovrgnuta je prikupljenim dokazima”, kazala je ona.

Ona je istakla da je mučenje potvrđeno i prepiskom koju je Lazović preko nekad zaštićene Skaj aplikacije vodio sa Radojem Zvicerom.

Šefu zločinačkog kavačkog klana Lazović je po navodima optužnice tada poslao više poruka kojim ga je izvještavao o preduzetim radnjama, a poslao mu je i fotografisane lične dokumente Mrvaljevića i Jovanovića, kao i fotografju na kojoj se vidi kako Mrvaljeviću ukazuju medicinsku pomoć u Kliničkom centru.

“Na kojoj je oštećeni prepoznao sebe”, kazala je ona, dodajući da je odbrana Lazovića i Raičevića opovrgnuta i nalazima i mišljenjima dvojice sudskih vještaka - ljekara Željka Golubovića i Nemanje Radojevića.

“I medicinskom dokumentacijom Kliničkog centra Crne Gore i Doma zdravlja Nikšić, iz koje proizilazi da Mravljević ne boluje od dijabetesa... Način na koji su postupali okrivljeni ukazuje na to da su postupali sa umišljajem, te da su bili svjesni svojih dijela čije su izvršenje htjeli, znajući da je isto zabranjeno”, kazala je tužiteljka.

U odbrani su optuženi negirali da su Mrvaljevića vodili na pregled jer se tokom saslušanja požalio da boluje od dijabetesa i da ima napad.

“Pročitao sam optužnicu. Ne razumijem navode optužnice i što mi se njom stavlja na teret”, kazao je na početku rasprave Lazović.

Govoreći o postupanju na dan kada su Mravaljević i Jovanović privedeni, kazao je da su ih pripadnici tima u kom je bio samo doveli na informativni razgovor.

“Nijesu im bile ni lisice na rukama. Kada smo ih doveli iz Nikšića predali smo ih inspektorima, nismo prisustvovali saslušanju. Nakon saslušanja su pušteni na slobodu, jer im nije određeno zadržavanje”, kazao je Lazović sutkinji Ivani Becić.

Istakao da je porazno da se optužnica zasniva na iskazima onih koji su pripremali i planirali izvršenje najtežih krivičnih djela, koja je, kako je dodao, spriječila Uprava policije, odnosno njegove kolege i on.

“Raičević i ja smo najsitniji u jedinici, svi ostali krupniji su od nas. Zar mislite da bi oni bili bez povreda da ih je tuklo pet, šest policajacaja, kako tvrde. Uostalom, od kada su pušteni poslije saslušanja imali su nekoliko zdravstvenih ustanova do Nikšića u kojima su mogli da potraže pomoć ako su bili pretučeni, a to nisu učinili”, kazao je on.

Drugi optuženi, Jugoslav Raičević, negirao je izvršenje krivičnIh djela.

“I ne razumijem što mi se stavlja na teret. Što sam je više čitao, to sam sve manje razumio. Potpuno je kontradiktordna i nije mi jasno kako je podignuta”, kazao je on.

Ustvrdio je da Mrvaljevića niko nije prstom takao.

“Nemam nikakve veze sa kritičnim događajem u smislu krivičnog djela koje mi se stavlja na teret. Kunem se u dvoje djece da ga niko prstom nije takao. Sad da vidim oštećenog ne bih ga prepoznao, a nejasno mi je kako ga tužilac nije ispitao na okolnosti - odakle me zna tačno, s obzirom na to da je rekao da me zna iz grada. Nije ga pitala iz kojeg grada, kako me zna, đe me gledao, a da ne pominjem boju očiju koju je rekao, a koja nije moja. Da naglasim, lično meni se požalio da ima dijebetes i da je dobio napad. Zato smo ga odveli na pregled, a čim sam ušao u Urgentni skinuo sam fantomku. Mislite li da bih to učino da sam ga prethodno mučio”, dodao je Raičević u nastavku rasprave.

Rasprava je bila prekinuta jer je sutkinja Ivana Becić udovoljila njegovoj molbi da napravi pauzu dok ne dođu branioci koje je angažovao.

U zakonskom roku će donijeti odluku da li će Lazović i Raičević odgovarati za mučenje škaljaraca krajem 2020. godine.

Mrvaljević i Jovanović još u januaru 2021. optužili su pripadnike tadašnjeg SBPOKK-a da su ih 30. decembra 2020. tukli, maltretirali, mučili, ucjenjivali, prijetili silovanjem i ubistvom, ali i da će nauditi njihovim porodicama, tražeći da lažno svjedoče da rade zasada pokojnog Kotoranina Jovana Vukotića i da imaju zadatak da ubiju nekog kavčanina.

Među pripadnicima SBPOKK-a u koje su tada uperili prst, bio je i Lazović, koji je u julu 2022. godine uhapšen zbog brojnih optužbi, među kojima je i ona da je radio za kavački kriminalni klan.

Raičević je uhapšen u julu 2023. godine, a sudi mu se zbog optužbe da je preko Milana Vučinića odavao povjerljive podatke klanu Pljevljaka Darka Šarića.

Mrvaljević je uhapšen u novembru 2021. zbog sumnje da je dio grupe koja je planirala ubistvo jednog od vođa kavačkog klana Slobodana Kašćelana.

Upravo njegovu fotografiju, napravljenu u bolnici, u kojoj mu ljekari ukazuju pomoć, Petar Lazović je, piše u spisima Europola, 30. decembra 2020. u 23.24 sati, poslao Zviceru, uz poruku: “Ovaj mi umrije, pi”.

Jovanović je optužen za pokušaj ubistva plaćenika kavačkog klana Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, 22. januara 2021. u Tivtu.

Skaj prvi put pred Osnovim sudom

Nakon što je tužiteljka iznijela navode optužnice, potencirajući da je potvrđena i prepiskama sa nekada zaštićene Skaj aplikacije, jedan od Lazovićevih branilaca, advokat Marko Radović, tražio je da tužiteljka objasni sa kojom procesnom radnjom u domaćem zakonodavstvu je izjednačen Skaj kao dokaz, s obzirom na to da se prvi put ti transkripti pojavljuju pred sudovima iz osnovne nadležnosti.

Tužiteljka Pavličić rekla je da se neće na to izjašnjavati: “Jer sam sve što sam imala rekla u optužnici, a Sud je taj koji će da je cijeni”.

Radović je potom ukazao na odredbu iz člana 45 Zakona o međunarodnoj pomoći, koja predviđa da će procesna radnja koju je preduzeo inostrani organ biti izjednačena sa odgovarajućom u Crnoj Gori, osim ako to nije u suprotnosti sa opšteprihvaćenim pravilIma međunarodnog prava i opštim načelima domaćeg pravnog sistema.

Pojasnio je da odluke Evropskog suda pravde i Vrhovnog suda Austrije govore da je to zapravo radnja tajnog praćenja komunikacija:

“Što prevedeno na naš ZKP odgovara mjerama tajnog nadzora. Zbog toga smatramo da sud u ovoj fazi mora riješiti ovo prethodno pitanje, tim prije što mi ne potenciramo pitanje pravne valjanosti i zakonitosti Skaj komunikacija, već pitanje opšte prihvatljivosti u smislu člana 45 Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima i člana 158 ZKP-a”, kazao je on.

Naglasio je da za krivično djelo koje se Lazoviću i Raičeviću stavlja na teret nije moguće nalagati mjere tajnog nadzora.

Lazovićev drugi branilac, advokat Nikola Martinović, detaljno je iznio primjedbe na optužnicu, naglasivši da nije Lazovića tužioci “ne bi imali toliko posla”.

“Morali bi se baviti stvarnim izvršiocima krivičnih djela, a ovako, dok je Petra Lazovića biće i optužnica”.

Istakao je da sve govori da optužnicu treba odbaciti, ali da to neće predložiti:

“Ovaj postupak ne mogu posmatrati odvojeno od svih ostalih postupaka tužilaštva prema Petru Lazoviću i zato postupanje tužilaštva nazivam kampanjom, koja može biti razriješena na glavnom pretresu”.

“Raičević žrtva lažnih optužbi i talac postupaka protiv Lazovića”

Raičevićev branilac, advokat Dalibor Kavarić, pitao je kako i na osnovu čega je tužilaštvo izabralo da optuži Lazovića i njegovog branjenika, ako je riječ o navodnom mučenju u kom je učestvovalo više službenika UP.

Istakao je da se tako ozbiljna optužba ne smije bazirati na jednom očigledno nekredbilnom dokazu i na medicinskoj dokumentaciji.

“Zašto i na osnovu kojih krivičnih djela su oni optuženi, ukoliko tužilaštvo vjeruje da se konkretnom prilikom dogodila štetna posljedica”, kazao je on.

On je istakao da je Raičević žrtvovan zbog postupaka koji se vode protiv Lazovića, ali i zbog toga što se već nalazi u pritvoru:

“Odbrana Raičevića smatra da je on slučajno u ovoj optužnici i to kao talac u postupcima koji se vode protiv Petra Lazovića... Nažalost, procjena tužilaca bila je da je on pogodna ličnost da bude žrtvovan”, kazao je Kavarić.

Raičevićev drugi branilac, advokat Miloš Vuksanović, ukazao je da je optužnica zasnovana na lažnom iskazu Mrvaljevića, koji je tvrdio da je tog okrivljenog prepoznao po izrazito svjetloplavim ili zelenim očima, iako Raičević ima oči drugačije boje.

“Sudija molim Vas pogledajte ovom čovjeku u oči. Ovome čovjeku su oči smeđe. Oštećeni ga je lažno prepoznao”, kazao je Vuksanović, ističući da je nejasno je li tužiteljka propustila to da uvidi, ili namjerno nije uvidjela.

Kazao je da je optužnica rezultat političkog i medijskog pritiska, i tražio da vještak, ako to ne učini neko drugi, utvrdi kakva je boja očiju Raičevića.

Vuksanović je pozvao sud da odoli pritisku i donese zakonitu odluku.