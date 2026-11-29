Crnogorski PEN centar kritikovao je dva zakonska prijedloga Demokrata, ocjenjujući da predstavljaju zaobilaženje ustavnih procedura i nametanje političke volje.

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Crnogorski PEN centar upozorio je da dva zakonska prijedloga Demokratske Crne Gore, predstavljena 28. novembra, predstavljaju pokušaj promjene ustavnog uređenja jezika i pisama mimo Ustava. Iz te organizacije poručuju da se status jezika i pisama u Crnoj Gori može mijenjati isključivo ustavnim postupkom, dok predložena zakonska rješenja vide kao zaobilaženje ustavnih procedura i nametanje političke volje.

U saopštenju Crnogorskog PEN centra navodi se da je riječ o prijedlozima zakona o zastupanju crnogorskoga i srpskoga jezika u postupku pristupanja Evropskoj uniji i o upotrebi ćiriličnog i latiničnog pisma.

„Status jezika i pisama u Crnoj Gori uređen je Ustavom. Ko misli da to uređenje treba mijenjati, ima na raspolaganju ustavni postupak i obavezu da s tim izađe pred građane. Demokrate su izabrale treći put. Hoće da zakonom koji se usvaja bez većine potrebne za promjenu Ustava obavežu Vladu da pred Evropskom unijom zastupa ono što u Ustavu ne piše“, ističe se u saopštenju.

Iz PEN centra smatraju da tvrdnja predlagača da se član 13 Ustava ne mijenja ne predstavlja razlog za umirenje javnosti, već, kako navode, potvrđuje da Demokrate nemaju potrebnu većinu niti hrabrosti da promjenu pokrenu kroz ustavnu proceduru.

„Tvrdnja predlagača da se član 13 ‘ne mijenja’ zato nikoga ne treba da umiri. Ona samo potvrđuje da za promjenu Ustava nemaju ni većinu ni hrabrosti, pa je pokušavaju sprovesti mimo njega“, poručuju iz te organizacije.

Posebnu odgovornost, kako navode, nosi partija koja u Vladi vodi resor političkog sistema i pravosuđa, jer se od nje očekuje da štiti ustavni poredak, a ne da predlaže zakonska rješenja kojima se on zaobilazi.

„Od nje se očekuje da ustavni poredak čuva, a ona prva pokazuje kako se zaobilazi. Partija koja je godinama građanima obećavala pravnu državu sada im nudi njenu suprotnost, predlažući zakon skrojen za jednu političku potrebu, s rokom trajanja dužim od mandata onih koji ga predlažu“, navodi se u saopštenju.

Osvrćući se na drugi zakonski prijedlog, koji se odnosi na upotrebu ćiriličnog i latiničnog pisma, iz Crnogorskog PEN centra ocjenjuju da on otkriva način na koji Demokrate namjeravaju da sprovode ustavno garantovanu ravnopravnost pisama.

Kako ističu, ravnopravnost pisama već je garantovana Ustavom, ali bi se predloženim zakonom njeno sprovođenje obezbjeđivalo novčanim kaznama od 3.000 do 10.000 eura.

„Država bi tako globila sopstvene organe, opštine i javne ustanove zbog pisma kojim se obraćaju građanima. Teško je vjerovati da će se disciplinovanje, koje ova policijska partija predstavlja kao brigu za kulturu, zaustaviti na šalteru. A ko poznaje ideološki kalup SNP-a iz kojega su Demokrate izašle, zna i kome su te kazne namijenjene“, navodi se u saopštenju.

Iz PEN centra posebno ukazuju na položaj govornika bosanskog, albanskog i hrvatskog jezika, ocjenjujući da im je kroz predložena rješenja, uz usmena uvjeravanja da njihova prava neće biti ugrožena, poslata poruka da nijesu obuhvaćeni političkom podjelom koja se njima nameće.

„No, pristupanje Evropskoj uniji nije partijski resurs, a jezik nije plijen koji se dijeli pred izbore. Govornicima bosanskog, albanskog i hrvatskog, kojima je uz ove prijedloge upućeno tek usmeno uvjeravanje da im se prava ne diraju, poslata je poruka da u toj podjeli nijesu ni predviđeni“, poručuju iz Crnogorskog PEN centra.

Na kraju, pozvali su predsjednika Vlade i partije parlamentarne većine da se javno izjasne o predloženim zakonskim rješenjima prije nego što ona uđu u skupštinsku proceduru.

„Pozivamo predśednika Vlade i partije parlamentarne većine da se o ovim prijedlozima javno izjasne prije nego što uđu u skupštinsku proceduru. Ćutanje će u ovom slučaju biti saglasnost“, zaključuje se u saopštenju Crnogorskog PEN centra.