Lider Demokratske stranke Jair Golan poručio da je Benjamin Netanjahu izgubio izbore i pozvao opoziciju i arapske partije na formiranje nove vlade u Izraelu.

Izvor: Abir SULTAN/AFP/Profimedia

Vođa izraelske Demokratske stranke Jair Golan pozvao je opozicione partije okupljene oko Gadija Ajzenkota da se udruže sa arapskim strankama kako bi formirali novu vladu i time okončali vlast premijera Benjamina Netanjahua.

Osvrćući se na izborne rezultate, Golan je naglasio da je ishod jasan i da je Netanjahu poražen.

„Netanjahu je izgubio. Znam da brojim do 120. 65 je više od 55. Tako funkcioniše izraelska demokratija. Tačka“, naveo je Golan na društvenoj mreži „Iks“.

U međuvremenu je opozicioni tabor dobio još jedan mandat, čime je došao do ukupno 66 poslaničkih mjesta u Knesetu.

Kritika odnosa prema arapskim glasovima i pitanje cionizma Golan je istakao da Izrael iz trenutne situacije mora da izvuče ključnu lekciju o prevazilaženju podjela i straha.

„Stvarnost nas mora naučiti jednoj ključnoj lekciji: nemamo budućnosti ovdje ako ne prestanemo da se bojimo i ako ne prestanemo sa rasizmom. Ne smijemo više prihvatati Netanjahuovu rasističku podjelu između jevrejskih i arapskih glasova“, poručio je Golan. Govoreći o cionizmu, nekadašnji zamjenik načelnika Generalštaba izraelske vojske (IDF) oštro se osvrnuo na strukturu Netanjahuovog bloka.

„A sada hajde da razgovaramo o cionizmu. U Netanjahuovom bloku sjedi 16 članova Kneseta iz necionističkih haredi stranaka, koji promovišu masovno izbjegavanje regrutacije dok se naša djeca bore i ginu. Ako Netanjahu insistira na tome da se računa samo cionistička većina, neka prvo od svog bloka oduzme 16 članova Kneseta iz necionističkih haredi stranaka. Neće nam oni propovijedati o cionizmu“, jasan je Golan.Poziv na formiranje vlade promjena.

Golan je na kraju zaključio da opozicioni blok mora preuzeti istorijsku odgovornost i iskoristiti parlamentarnu većinu.

„Imamo većinu. Imamo odgovornost. I imamo priliku formirati vladu promjena u partnerstvu sa izraelskim arapskim građanima. Vladu koja će služiti svim građanima Izraela. Sada nam je potrebna hrabrost. Potrebno je vođstvo. Treba zaustaviti strah i početi djelovati“, zaključio je Golan.