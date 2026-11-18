Nakon čitanja pisma Stoje Novaković usledila je rasprava među cimerima.

Izvor: Elita 10 / screenshot

Pismo koje je pevačica Stoja Novaković poslala sinu Milanu Popovu izazvalo je brojne reakcije među učesnicima "Elite". U emotivnoj, ali i veoma direktnoj poruci, majka mu je poručila da je preuzela brigu o njegovoj porodici, ali mu je uputila i nekoliko saveta o ponašanju u rijalitiju.

Stoja se obratila svim učesnicima, a potom posebnu pažnju posvetila sinu, kojem je stavila do znanja da ima njenu podršku i da ne mora da brine o obavezama koje je ostavio van rijalitija.

"Pozdrav za sve učesnike. Sine, tebi jedan veliki pozdrav, ovo smo ti spremili tvoja Milica i ja. Imaš mnogo ljubavi od dece i majke, uvek ćemo biti uz tebe. Sve što ti treba zovi mene, sve sam tvoje obaveze preuzela na sebe. Brinem o tvojoj deci, ništa im ne fali. Nemaš pravo da budeš tužan da tvoja deca slušaju gluposti", poručila je Stoja u pismu.

"Gledaj svoju decu"

Stoja je potom sinu uputila savete o tome kako bi trebalo da se ponaša u nastavku takmičenja, poručujući mu da se posveti sebi i ne dozvoli da ga drugi učesnici izbace iz takta.

"Bavi se sobom, imaj svoj cilj i gledaj svoju decu. Ima tu dobrih ljudi, druži se. Kad izađeš čeka te neka druga priča. Loše odluke i loši izbori moraju da se promene. Ja imam snage da se izborim, ali potrebna je i tvoja odluka za to. Hoću da što više učestvuješ. Ne trči ni za kim, ne divi se nikome, veseli se. Voli te tvoja majka i tvoja deca", napisala je pevačica.

Nakon čitanja pisma usledila je rasprava među cimerima. Prva se oglasila Rada, koja je zahtevala da je više ne povezuju sa Milanom Popovim.

"Upao je u depresiju zbog Uroša", poručila je Rada.

Na njene reči odmah je reagovao Uroš, koji je kratko prokomentarisao: "Mi smo samo drugari".

Nakon komentara ostalih učesnika oglasio se i Milan, čija je izjava dodatno privukla pažnju.

"Ja imam dve bivše žene, nisu mi ostavile decu", rekao je Popov.

Milan Popov o porodici i deci

Podsetimo, Milan Popov ima troje dece, a ranije je govorio o svom majci i porodičnom životu. Tom prilikom otkrio je i da je njegov otac preminuo dok je bio veoma mali, kao i da je njegova majka tokom godina izgradila uspešan posao.

Vidi opis "Sve tvoje obaveze sam preuzela na sebe": Haos u Eliti nakon Stojinog pisma, tvrde da je upao u depresiju Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Pinkove zvezde printscreen Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Pinkove zvezde printscreen Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Pinkove zvezde printscreen Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Pinkove zvezde printscreen Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Pinkove zvezde printscreen Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Pinkove zvezde printscreen Br. slika: 6 6 / 6 AD

"Moja majka je bukvalno počela od velike nule i od te nule danas je izgradila imperiju. Sama bez ičije pomoći. Pokušali smo da živimo u Australiji, pokušaš, vidiš. Moj otac nije živ od moje treće godine. Majka živi sa Igorom Milanovićem, divan jedan gospodin i to je to, 23 godine su zajedno, odlično. Sad ima tri unuka. Imam ćerku 21 godinu, sina 19 i jednu još od četiri godine. Razveden sam, ali imam vezu, ja se nadam da će da potraje", ispričao je Milan ranije.