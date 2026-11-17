Mondo uhvatio Jovana Panića na promociji novog albuma našeg poznatog pjevača

Izvor: MONDO

Pjevač Filip Mitrović večeras organizuje promociju novog albuma, na koju bi navodno trebalo da dođe i Svetlana Ceca Ražnatović, pjevačica koja se danas nije pojavila na snimanju nove emisije muzičkog takmičenja Zvezde Granda.

Mondo ekipa je od Filipa saznala ko mu je od kolega sa estrade poželio sreću s projektom "33", a potom i zabilježila ko se prvi pojavio da mu pruži podršku.

U pitanju je Jovan Panić, bivši muž Marije Mikić, koji je u jednom trenutku toliko jako zagrlio pjevača, da je ovaj zakukao da će dobiti "upalu pluća".

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Pogledajte 00:15 Filip Mitrović i Jovan Pantić Jokarica Izvor: Kurir Izvor: Kurir

Juče bio kod Saše Kovačevića

Pjevač Saša Kovačević juče je proslavljao rođenje sina Alekse, a Mondo je zabilježio i ko je bio u njegovom restoranu na početku proslave.

Za jednim stolom su zajedno sjedjeli Panić i Viktor Živojinović.

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