Parlament Grenlanda izglasao je vraćanje većeg dijela ostrva u prethodnu vremensku zonu, nakon protesta građana i peticije sa više od 4.000 potpisa.

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Parlament Grenlanda izglasao je vraćanje većeg dijela ostrva u vremensku zonu UTC-3, čime se poništava odluka iz 2022. godine, kada je glavni grad Nuk pomjeren za jedan sat bliže Evropi, prenosi agencija Tačno.

Predlog stranke Siumut usvojen je juče u parlamentu Grenlanda, sa 16 glasova za i sedam uzdržanih, javlja list "Sermitsijak", prenosi Arktik tudej.

Satovi će biti pomjereni unazad za dva sata 31. oktobra 2027. godine, kada se završava period letnjeg računanja vremena.

Ovom promjenom Grenland će se vremenski približiti Sjevernoj Americi.

Nuk će biti dva sata ispred Vašingtona, Otave i Ikaluita, umjesto dosadašnja tri sata.

Istovremeno, vremenska razlika između Grenlanda i Kopenhagena povećaće se sa tri na četiri sata.

Grenland će za sada zadržati ljetnje računanje vremena, iako novi zakon daje vladi mogućnost da ga ukine.

Parlamentarni zakonodavni odbor preporučio je da se sa tom odlukom sačeka dok Evropska unija ne ukine ljetnje računanje vremena, kako se tokom ljeta ne bi dodatno povećala vremenska razlika u odnosu na Evropu.

Odluci o vraćanju na prethodnu vremensku zonu prethodili su protesti građana i peticija koju je potpisalo više od 4.000 ljudi, što predstavlja približno 10 odsto birača sa pravom glasa.

Predstavnik stranke Siumut Erik Jensen ocijenio je da su pritisak javnosti i građanske inicijative doprinijeli donošenju odluke, koju je nazvao dobrim kompromisom.

Stranka Nalerak bila je uzdržana.

Iako se nije protivila povratku na vremensku zonu UTC-3, kritikovala je zakonodavni postupak i usprotivila se tome da odluka o ljetnjem računanju vremena bude prepuštena Evropskoj uniji.

Stranka Inuit Atakatigit glasala je za predlog, dok je premijer Grenlanda Jens-Frederik Nilsen iz stranke Demokratit upozorio na moguće posledice promjene, ali je poručio da će poštovati odluku parlamenta.