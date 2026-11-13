"Nisam mogla da živim od pjevanja": Poznata pjevačica priznala sve javno

Zaokret u njenom životu dogodio se nakon razvoda posle 14 godina braka, kada je shvatila da od muzike više ne može da obezbijedi egzistenciju.

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Pjevačica Ksenija Mijatović, koja je tokom devedesetih godina uživala veliku popularnost na domaćoj sceni, u jednom trenutku je donijela hrabru odluku na koju bi se malo ko usudio, potpuno se povukla sa estrade i promijenila život iz korena.

Nakon što je napustila muziku i Srbiju, novi dom pronašla je u Australiji, odakle se sada oglasila i otvoreno priznala da joj novi početak nije nimalo lak.

"Krenite uprkos strahu"

U emotivnom obraćanju pratiocima, Ksenija je istakla da istinska hrabrost ne znači da čovjek ne osjeća nesigurnost, već da je spreman da napravi korak ka sreći čak i onda kada nema nikakve garancije. Priznala je da joj najbliži veoma nedostaju i poslala snažnu motivacionu poruku svima koji se kolebaju pred velikim odlukama:

"Hrabrost nije odsustvo straha. Nekad je baš suprotno. Plašiš se, nisi siguran, nemaš garanciju da će sve biti dobro, ali ipak doneseš odluku da ideš dalje. Hrabrost nije neko posebno stanje do kog treba da stignemo. Mnogo češće je odluka koju donesemo dok nam još uvijek nije svejedno. Naravno da nije lako. Vjerujte mi. Ali niko nikad nije ni rekao da će biti. Reći ću vam ovo iz ličnog iskustva, ako znaš da je to put kojim želiš da ideš, onda možda nije pitanje da li se plašiš, nego da li ćeš krenuti iako se plašiš. Krenite! Pa neka bude šta biti mora. Vaše je i samo vaše. Nedostajete dragi svi“, poručila je Ksenija.